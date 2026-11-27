Babiš: Návrh víceletého rozpočtu EU je pro Česko nepřijatelný
Návrh víceletého rozpočtu Evropské unie je ve stávající podobě nepřijatelný, pro Česko by ve srovnání s nynějším stavem znamenal o 3,2 miliardy eur (78,2 miliardy Kč) méně. Na páteční tiskové konferenci v Bruselu po mimořádném summitu EU prohlásil český premiér Andrej Babiš.
Zároveň řekl, že unijní státy nyní nejednaly o Ukrajině, ač se některé země k tomuto tématu vyjádřily. Předseda Evropské rady António Costa na noční tiskové konferenci oznámil, že novou půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 45 miliard eur podpořilo na summitu 24 zemí. Costa neupřesnil, jaké státy se proti půjčce staví, dlouhodobě proti ní vystupují Česko, Slovensko a Maďarsko.
"Nedošlo k ničemu," odpověděl Babiš na dotaz, zda summit nepřinesl nějaký pokrok v hledání rozpočtové dohody. Premiér poznamenal, že Evropská rada zřejmě předloží nový návrh. Babiš zdůraznil, že Česko usiluje o více prostředků pro takzvanou kohezi, tedy podporu chudších regionů a zlepšení hospodářské i sociální soudržnosti evropského bloku.
Babiš také hovořil o rozporech, které jednání doprovázely. "Některé státy relativně zvýšeným hlasem říkaly, že nejsou žádné závěry," uvedl k situaci, kdy Costa na závěr summitu hovořil o pozicích jednotlivých zemí.