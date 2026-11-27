Ministretsvo zastavilo vymáhání dotace od pekárny z Agrofertu, opozice postup kritizuje
Ministerstvo průmyslu a obchodu zastavilo vymáhání stomilionové dotace od Pekárny Zelená louka spadající pod holding Agrofert, napsal server iROZHLAS.cz. Peníze by se tak mohly vrátit státu jen v případě, že by pekárnu čelící obžalobě kvůli možnému dotačnímu podvodu soud potrestal.
Opozice se chce obrátit na evropského žalobce a Nejvyšší kontrolní úřad, postup MPO hodnotí jako krok ve prospěch Agrofertu a premiéra Andreje Babiše (ANO), který akcie holdingu v únoru vložil do svěřenského fondu. Babiš zastavení vymáhání dotace nekomentoval, kauzu kolem dotace si podle něj vymysleli v Bruselu.
Dotaci 100 milionů korun na inovativní linku na toustový chléb získala pekárna v roce 2018. Kontroloři ale během evropského auditu uvedli, že pekárna použila existující technologii a Evropská unie následně dotaci neproplatila. Peníze ale před tím pekárně vyplatil stát a úředníci MPO v roce 2021 zahájili řízení o odnětí dotace osm měsíců po lhůtě, kterou na to měli.
MPO tehdy vedl Karel Havlíček (ANO), který je ministrem průmyslu i nyní. Řízení o odnětí dotace jeho úřad zastavil letos v březnu. MPO to zdůvodnilo tím, že uplynula promlčecí lhůta, vyplývá z dokumentu, na který se odkázal iROZHLAS.
Společnost Pekárna Zelená louka a také dva bývalí členové jejího představenstva přitom čelí obžalobě z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Středočeský krajský soud se případem začal zabývat letos, firma i její bývalí manažeři vinu odmítli. Policie už dřív zablokovala pekárnu a přilehlé budovy v Herinku u Prahy v téměř stomilionové hodnotě.
Podle Babiše jde v kauze dotace pro Pekárnu Zelená louka o účelové poškozování jeho bývalé firmy. "Je to klasika, je to jenom zase účelovka," řekl premiér po jednání mimořádného summitu EU. Samotné zastavení vymáhání dotace nekomentoval. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský v pátek uvedl, že holding je přesvědčen, že postupoval v souladu se zákonem.
Zastavení vymáhání dotace kritizují opoziční politici. Piráti se obrátí na evropského žalobce, promlčení podle nich bylo záměrné. "Stát, který po živnostníkovi vymáhá každou korunu, tady najednou nestihl termín," uvedl předseda ODS Martin Kupka, podle kterého se občanští demokraté obrátí na NKÚ a po Havlíčkovi budou žádat vysvětlení.
"Havlíček přihrál Agrofertu 100 milionů z našich daní. Mohly jít třeba na důchody," uvedl poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil rozhodnutí MPO za šílenost, ve věci plánuje oslovit Babiše. Šéf Sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura řekl, že o případu pouze četl a chce si k němu zjistit informace.
Holding Agrofert, podnikající mimo jiné v zemědělství a potravinářství, patřil Babišovi, který jeho akcie v únoru vložil do svěřenského fondu RSVP Trust s cílem vyřešit střet zájmů. Evropská komise už dříve uvedla, že RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Jako jeden z důvodů uvedla fakt, že potenciální příjemci fondu jsou Babišovi potomci. Babiš nicméně trvá na tom, že střet zájmů vyřešil.