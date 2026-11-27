Kandidátem studentského hnutí na srbského prezidenta je profesor chemie Saičić
Studentské hnutí, které v říjnu vyhrálo parlamentní volby v Srbsku, vybralo svého kandidáta pro prosincové volby hlavy státu. Stal se jím 65letý univerzitní profesor chemie a člen Srbské akademie věd a umění Radomir Saičić. Volby budou 27. prosince, tedy tři měsíce poté, co dlouholetý prezident Aleksandar Vučić v září rezignoval a vyhlásil předčasné parlamentní volby ve snaze je vyhrát a stát se novým premiérem. Vučičovu Srbskou pokrokovou stranu ale porazila Studentská kandidátka.
Saičić byl jedním z prvních profesorů, kteří se přidali ke studentskému protestnímu hnutí, jež od konce roku 2024 organizovalo pravidelné protivládní demonstrace. Z protestů vzešla Studentská kandidátka, která ve 250členném parlamentu získala 140 křesel.
"Nyní máme příležitost proměnit svobodu, za kterou jsme bojovali, v trvalou změnu," řekl Saičić na tiskové konferenci. "Parlament, vláda a soudy musí opět získat důvěru lidí. Stejně tak to platí i pro prezidentský úřad," dodal. Saičić přislíbil, že bude usilovat o suverénní Srbsko, kde bude respektována ústava a v němž bude moci každý občan žít důstojně.
Vučić, který je nyní opozičním poslancem, opakovaně naznačil, že jeho strana SNS by do voleb svého kandidáta nemusela vyslat. On sám se o úřad ucházet již nemůže, srbská ústava totiž neumožňuje, aby byl kdokoli zvolen prezidentem na více než dvě funkční období. I to bylo Vučičovou motivací pro snahu nastoupit do čela vlády.
Vučić byl u moci od roku 2012 a jeho kritici jej vinili z omezování médií a opozice. Jeho pozicí otřáslo neštěstí z předloňského listopadu, kdy v Novém Sadu na severu země kvůli pádu nádražního přístřešku zemřelo 16 lidí. To vyvolalo protivládní demonstrace vedené studenty, kteří požadovali vyvození odpovědnosti. Protesty přerostly v širší hnutí požadující vyšetřování korupce, nezávislost státních institucí a konec toho, co organizátoři označovali za Vučičův režim.