Nejrychleji sečtené volební hlasy na Vysočině měly Lovčovice na Třebíčsku
První obcí na Vysočině, kde byly sečtené hlasy v komunálních volbách, byly Lovčovice na Třebíčsku. Výsledky byly zveřejněné ve 14:30, půl hodiny po konci hlasování. Volební účast byla v obci s 55 voliči 69,09 procenta. Komunální volby se v pátek a dnes konaly v 702 ze 704 obcí a měst Vysočiny.
V Lovčovicích byla jediná kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů se šesti jmény. Volilo se pětičlenné zastupitelstvo.
K hlasovacím urnám lidé na Vysočině nešli jen v obci Slavníč na Havlíčkobrodsku. V komunálních volbách se nehlasovalo ani v obci Píšť na Pelhřimovsku, kde se ale konaly senátní volby.
Ve Slavníči nikdo kandidátní listinu nepodal, v obcí Píšť kandidáti postupně od své kandidatury odstoupili. Zbyli tři z osmi, minimální počet kandidátů je přitom pět. V obcích, kde se zastupitelstvo nevolilo, bude až do doby vypsání nových voleb fungovat správce obce ustavený ministerstvem vnitra.