Aplikace eDoklady fungovala stabilně, využilo ji přes 100 tisíc lidí
Aplikace eDoklady fungovala v obou volebních dnech stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo více než 100 tisíc voličů. Podle mluvčího Jakuba Palaty evidovala jen ojedinělé potíže, které vyřešila obratem.
Aplikaci si před volbami či během nich aktualizovalo 247 517 uživatelů. Nových registrací bylo 19 431 a do aplikace se přihlásilo 357 879 lidí. "Největší nápor přišel bezprostředně po otevření volebních místností mezi 14. a 16. hodinou, kdy si doklad aktualizovalo přes 75 000 lidí. Systém jej odbavil prakticky bez čekání, ve virtuální frontě na přihlášení byli v jednu chvíli nejvýše tři uživatelé," uvedl mluvčí.
Po začátku voleb DIA evidovala jednotky případů, kdy voliči nahlásili potíže s prokázáním totožnosti. Rovněž zaznamenala jednotky hlášení od okrskových volebních komisí. Ve všech případech šlo podle Palaty o individuální situace, typickou příčinou bylo nestabilní internetové připojení ve volební místnosti, neaktualizovaná verze aplikace nebo zapomenutý PIN. "Všechny nahlášené případy se podařilo vyřešit obratem díky metodické podpoře a dedikovanému týmu podpory," podotkl mluvčí.
DIA v srpnu provedla zátěžový test eDokladů, stejně jako ministerstvo vnitra jej považovala za úspěšný. Přestože byl systém stabilní, test ukázal, že před volbami bylo potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Také pomohl s nalezením konkrétního místa systému, které bylo nutné před volbami posílit. Zapojilo se do něj zhruba 30 000 uživatelů, provedli téměř 60 000 přihlášení.
"Srpnový zátěžový test byl poprvé, kdy stát otevřeně testoval digitální službu společně s občany. U voleb se ukázalo, že to mělo smysl. eDoklady fungovaly a lidé je používali ve velkém," uvedl v sobotu zmocněnec vlády pro digitalizaci Lukáš Klučka. Příští týden při druhém kole senátních voleb mohou lidé aplikaci využít znovu.
eDoklady jsou dobrovolnou digitální alternativou občanského průkazu. Uživatelé, kterých je přes milion, se jimi mohou prokazovat například na úřadech, na policii či u soudů. V loňských sněmovních volbách byla aplikace nefunkční a přetížená, příčinou byl nesprávný odhad zájmu.