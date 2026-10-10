SPD v senátních volbách sází na Radka Kotena
Do štábu hnutí SPD na pražském Střížkově dorazil před půl třetí předseda poslaneckého klubu a místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Novinářům při příchodu řekl, že SPD nemá stanovené žádné konkrétní cíle. „Chtěli bychom mít více koalic a podílet se ve městech na vládnutí,“ řekl. V jakých městech nechtěl specifikovat, hnutí se podle něj nesoustředí na konkrétní sídla. Do zastupitelstva se podle Fialy chtějí dostat minimálně tam, kde mají místo organizaci.
V Praze hnutí obhajuje tři mandáty. „Ty velké metropole žijí jiným stylem života. Naše pozice v Praze je těžká. Budeme považovat za úspěch, když ty mandáty zopakujeme. Uvidíme, ale kdyby naše tři čtyři mandáty byly důležité k tomu, aby v Praze vznikla nějaká koalice, budeme připraveni vyjednávat s kýmkoliv,“ prohlásil.
Co se týče senátních voleb, sází Radim Fiala na poslance Radka Kotena, který kandiduje v obvodu Žďár nad Sázavou. Podle Fialy by se mohl dostat do druhého kola. Pokud neuspěje nikdo z jejich kandidátů, hnutí bude jednat o případné podpoře pro hnutí ANO. Koaliční dohoda ohledně spolupráce v druhém kole senátních voleb ale podle Fialy zatím neexistuje. Kolem 15. hodiny by měl do štábu podle tiskové mluvčí Lenky Čejkové dorazit i předseda SPD Tomio Okamura.