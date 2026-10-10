Podle průzkumu Masarykovy univerzity o vítězství v Brně soupeří lidovci a ANO
O první místo v komunálních volbách v Brně podle exit pollu katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity soupeří koalice Lidovci a Starostové s hnutím ANO. Katedra politologie o tom informovala na facebooku krátce po zavření volebních místností. Odhadovaný zisk obou se podle průzkumu pohybuje mezi 24 a 30 procenty. V průzkumu odpovídalo 680 lidí. Podle katedry je však odhad třeba interpretovat opatrně vzhledem k menšímu počtu respondentů, specifické povaze komunálních voleb a nárůstu počtu voličů, kteří hlasovali napříč stranami.
Koalici ODS, TOP 09 a nezávislých řadí odhad na třetí místo se ziskem deset až 15 procent hlasů. "Pětiprocentní hranici by mělo překročit také Zelené Brno, zatímco Za Lužánky a SPD se pohybují v její blízkosti a koalice TU! spíše pod ní," uvedla katedra.
Podle dat z průzkumu se voliči jednotlivých stran liší v tom, kdy se rozhodli koho volit. "S větším předstihem se zpravidla rozhodovali voliči vládních stran ANO, SPD a Motoristů, ale také ODS," poznamenala katedra.
Mezi odpověďmi na otázku, koho by si voliči přáli za brněnského primátora, se podle průzkumu nejčastěji objevoval Jakub Hruška, který vede koalici Lidovců a hnutí STAN, a Kamila Zlatušková, která stojí v čele ODS, TOP 09 a nezávislých. "Hrušku nejčastěji podporují voliči koalice KDU-ČSL a STAN, Zlatuškovou voliči ODS a TOP 09, oba však získávají sympatie i mezi voliči dalších stran," doplnili tvůrci.
Volební místnosti se uzavřely ve 14:00. Průběžné výsledky budou Českým statistickým úřadem zveřejňovány na volebním webu, konečné by měly být známy s ohledem na složitější sčítání hlasů v komunálních volbách do nedělního rána, tedy podobně jako před čtyřmi lety.