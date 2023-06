Petru Pavlovi důvěřují tři pětiny lidí

Geoffrey Hinton

Sociologická agentura STEM přinesla u příležitosti sta dní prezidenta Petra Pavla ve funkci průzkum, jak si vede v očích svých spoluobčanů. Rekordy netrhá, ale výsledek je to slušný. Někdejšímu generálovi důvěřuje šedesát procent lidí. Mezi těmi, kteří se deklarují jako voliči vládních stran, je jeho podpora téměř absolutní, spokojených s Pavlovým výkonem je 95 procent z nich. U voličů současné opozice (ANO a SPD) je spokojená třetina, zbytek mu nedůvěřuje. Dosavadním výkonem si Pavel získal čtvrtinu lidí, kteří volili v prezidentské volbě Andreje Babiše. Z lidí, kteří v druhém kole volit nešli, mu důvěřuje necelá polovina.

Tuzemské veřejné mínění si s nastupující hlavou státu vždy spojuje naděje. Důvěra v prezidentskou funkci s jejím novým představitelem vždy vyskočí. U Pavla je tento skok nahoru strmý, ale data říkají, že to je způsobeno i všeobecným úpadkem z konce Zemanova mandátu (podobně jako Zemanův počáteční skok způsobil veřejný šok z Klausovy amnestie). Václav Havel i Václav Klaus mohli na počátku svého prezidentování počítat s mírně větší podporou a důvěrou.

100 dní ve funkci

Nebát se a nekrást s Pavlem

V Česku už se ustálila představa, že dobré prezidentství je hlavně úspěšná reprezentace v zahraničí a přesvědčivé ztělesňování dobrých mravů doma. Nic na tom nezměnilo ani zavedení přímé volby a následných deset let Miloše Zemana. Podle dvou třetin lidí se toho Petr Pavel drží, a to už jsou údaje srovnatelné s Klausem a Havlem (u Zemana si polovina lidí myslela, že ze své role vystupuje příliš). Mírným paradoxem je tak přání poloviny občanů, aby byl aktivnější, které výzkumníci zaznamenali - to ale nutně nemusí znamenat větší angažmá v každodenní politice.

Anebo může. Jak už bylo řečeno, s novým prezidentem přicházívá nejen větší důvěra, ale i větší touha po prezidentském systému. U Petra Pavla si to přeje šedesát procent lidí, zhruba tolik, kolik u Klause i Zemana. Oba pak svým výkonem tyto touhy ochladil. Uvidíme, co s nimi provede prezident Pavel. Tomáš Brolík

Zákaz vlastnictví médií a přijímání dotací bude v zákoně o střetu zájmů zřejmě přísnější, sněmovna totiž schválila úpravy tzv. lex Babiš. Pokud zákon nezablokuje Senát, politici nebudou moci média převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu a za porušení povinností budou hrozit vyšší pokuty. Hudební vydavatelství Universal Music Entertainment přerušilo spolupráci s německou kapelou Rammstein, jejíž zpěvák Till Lindemann čelí obviněním ze sexuálního násilí. Podnikatel a lobbista Roman Janoušek chce od státu omluvu a odškodnění přes 155 milionů korun kvůli kauze úhrad pro společnost Chambon. V té byl v únoru pravomocně zproštěn obžaloby. Kvůli stíhání zablokovala policie Janouškovi na zhruba deset let finance v hodnotě desítek milionů korun či zlaté cihly. Míra inflace v Evropské unii v květnu výrazně klesla a dostala se na 7,1 procenta, což je o procentní bod méně než v dubnu. Inflace klesla i v České republice, ale i tak zůstáváme s hodnotou 12,5 procenta mezi zeměmi s nejrychlejším růstem spotřebitelských cen. Izrael vede jednání se dvěma státy o prodeji stovek svých vyřazených tanků Merkava 2 a Merkava 3, které by zakrátko mohly být vyvezeny do Evropy, napsal internetový deník Ynetnews s odkazem na činitele izraelského ministerstva obrany. Dopravní nehodu omilostněného vraha Jiřího Kajínka ze začátku června uzavřela policie jako přestupek. Verdikt vyšetřovatelů o nehodě ho tak uchránil před možným návratem za mříže. Nejstarší denní noviny světa Wiener Zeitung přestanou vycházet v tištěné podobě. Od 1. července bude více než tři století starý rakouský list publikovat obsah jen on-line. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová podle médií zvažuje, že se v příštím roce nebude ucházet o znovuzvolení. Možnost, že by nekandidovala, je velmi reálná, napsal Denník N. Čaputová má své rozhodnutí oznámit na začátku příštího týdne. Zakladatel počítačové firmy Microsoft Bill Gates se sešel s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Mohutný proud kamení a štěrku jen těsně minul švýcarskou horskou vesnici Brienz. V noci se nad ní uvolnila velká část skalní masy. Piráti odstartovali on-line hlasování o usnesení, ve kterém by mohli označit setrvání Pavla Blažka (ODS) ve funkci ministra spravedlnosti za ohrožení důvěry ve spravedlnost a právní stát i plnění cílů programového prohlášení vlády. Hlasování na stranickém fóru iniciovala europoslankyně Markéta Gregorová. Ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila šest nadzvukových balistických střel Kinžal a šest střel s plochou dráhou letu Kalibr. Útok na hlavní město přišel v době, kdy do Kyjeva dorazila delegace afrických lídrů, mezi nimiž jsou prezidenti Jihoafrické republiky, Senegalu a Zambie. Německo každému, kdo letos oslaví 18. narozeniny, poskytuje od tohoto týdne 200 eur (4760 Kč) na kulturu. Podmínkou je mobilní aplikace a bydliště v Německu.

