Pavel podepsal snížení valorizace důchodů

Prezident Petr Pavel nakonec potvrdil svým podpisem sporně schválené snížení mimořádné valorizace důchodů, které prošlo Senátem a Poslaneckou sněmovnou. O dopadech svého rozhodnutí hovořil již dříve s nadsázkou tak, že ať už bude jakékoliv, naštve jím polovinu Česka. Nakonec se tedy rozhodl vládní návrh podpořit.

„Musím říct, že rozhodování rozhodně nebylo lehké, žádné řešení není dobré a rozhodně ne dobré pro všechny,“ zopakoval na tiskové konferenci Pavel. V dlouhém výčtu pro a proti nakonec - jak řekl - usoudil, že svým nepodepsáním by nevyřešil problém ústavnosti a toho, zda bylo schvalování zákona za hranou, či nikoliv.

Novela prošla téměř bez komplikací Senátem právě k Pavlovi, ale do Senátu naopak po „obstrukčním pekle“ v Poslanecké sněmovně. Nový prezident se následně několikrát sešel se zástupci nejsilnější opoziční strany - tedy ANO, jehož výtkám ke způsobu, jakým bylo snížení schváleno, podle svých slov rozumí. Nakonec ale podle něj rozhodla mimo jiné neudržitelnost vzorce, podle kterého se důchody valorizují.

Dolní komora začala vládní návrh projednávat v úterý 1. března dopoledne a nakonec schválila až v sobotu poté, co například předseda opoziční SPD Tomio Okamura mluvil více než sedm hodin v kuse. Opozici - ale také části odborné veřejnosti - se nelíbilo, že vládní koalice kvůli schvalování, na které kvůli časové tísni spěchala, vyhlásila stav legislativní nouze s odůvodněním případných hospodářských škod. „Deadline“ měla do 22. března.

Stav legislativní nouze je výjimečný nástroj, který lze využít za „mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody“. A využít jej pro snazší projednání zákona mimo zřejmou krizi je tak na pováženou. Koalice naopak argumentovala tím, že už nyní jsou veřejné finance v katastrofálním stavu, a nesáhnout na valorizace nyní by znamenalo ještě větší problém do budoucna.

Zákon pak o týden později prošel téměř bez zaškobrtnutí i horní komorou, i když pro něj nedoporučil hlasovat ústavně-právního výbor (po jeho podobném verdiktu nakonec Senát o rok dříve neschválil taktéž velmi obstruovanou novelu pandemického zákona).

Podpisem prezidenta Pavla však věc nekončí. Opozice již řekla, že se obrátí k Ústavnímu soudu. Pavel dodal, že přezkoumání celé věci Ústavním soudem je nutné - a pokud by se opozice na soud neobrátila, učiní tak on. František Trojan

Albánská Vjosa, poslední divoká řeka Evropy, byla po desetiletém snažení ekologických nevládních sdružení vyhlášena národním parkem. “Je to historický moment,” řekl premiér Edi Rama. Saúdský ropný koncern Aramco vloni dosáhl rekordního zisku 161 miliard dolarů. Akcie druhé největší švýcarské banky Credit Suisse klesly o čtvrtinu na historické minimum poté, co hlavní investor - Saudi National Bank - vyloučil další finanční pomoc. Oslabují i další evropské akcie. Stovky studentů a studentek demonstrovaly proti setrvání Miroslava Ševčíka ve funkci děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Lev, kterému ochránci přírody říkali Bob Junior, přezdívalo se mu “král Serengeti” a sedm let vládl svému teritoriu, byl podle BBC zabit mladšími rivaly. V tomto tanzanském národním parku žijí celkem tři tisíce lvů. Norský útočník Manchesteru City Erling Haaland jako třetí fotbalista v historii Ligy mistrů vstřelil pět branek v jednom zápase. Policie ve Vídni posiluje hlídky, varuje před hrozbou islamisticky motivovaného útoku proti kostelům. Do sboru v klášteře Montserrat u Barcelony byly poprvé přijaty dívky. Kromě slavného, již 700 let zpívajícího chlapeckého sboru Escolania, v němž zpívají chlapci ve věku od devíti do čtrnácti let, vznikne sbor složený z mladých mužů a žen ve věku od 17 do 24 let. Meziroční inflace v Polsku vzrostla na 18,4 procenta. Česká pošta letos propustí několik tisíc zaměstnanců, budou mezi nimi doručovatelé, zaměstnanci na přepážkách i lidé ze správního aparátu podniku, řekl pověřený ředitel pošty Miroslav Štěpán a potvrdil záměr uzavřít 300 poboček pošty. Ester Ledecká se po roční pauze způsobené zranění vrátila na svahy a v závodě světového poháru ve snowboardu v Rogle skončila druhá. V průmyslové zóně Joseph v Havrani u Mostu postaví japonský investor nový závod na výrobu transparentních fólií z recyklovatelného materiálu. Ruská stíhačka se nad Černým mořem srazila s americkým dronem.

