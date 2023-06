Oslabí velká voda víc Ukrajince, nebo Rusy?

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Útok na Kachovskou přehradu, který podle Ukrajiny dneska nad ránem uskutečnilo Rusko, nebude mít vliv jen na životy mnoha lidí žijících na levém a pravém břehu Dněpru. Záplavy budou mít dopad i na další vedení války v napadené zemi. V době možná již probíhající ukrajinské ofenzivy – každopádně však před její horkou fází – je klíčovou otázkou, zda může velká voda víc oslabit Ukrajince nebo Rusy. Z dostupných informací známe následující: zřejmě větší část vody se rozlila na levý břeh ovládaný okupanty. Došlo k zatopení některých jejich pracně budovaných zákopů, a dále také k explozi části nastražených min, jež měly v oblasti zpomalit Ukrajince.

Ti tudy momentálně nezvládnou proti Rusům postupovat směrem na Krym, voda ale časem vyschne. Mezitím Kyjev může vést ofenzivu v jiné části více než tisíc kilometrů dlouhé fronty, cílů se nabízí hned řada: Doněck, Vuhledar, Bachmut, další území výše v Charkovské oblasti. Ukrajinská armáda by měla mít aktuálně k výpadu připravených deset až dvanáct brigád o síle kolem šedesáti tisíc čerstvých mužů. Až voda opadne, Rusko nemusí mít k dispozici dost času na obnovení svých obranných pozic na nyní zaplaveném jihu země, a to může pro Ukrajinu představovat poziční výhodu.

Autor: Reuters

Ruský útok navíc ukázal, že Moskva má vážné obavy z možné ztráty své zatím nejcennější kořisti, získané už v roce 2014 – Krymu. Vladimir Putin může cítit, že i o něj by mohlo přijít, rozlitá voda však nyní slouží jako jeho ochrana. Kachovskou přehradu ale letos znovu rozbít nepůjde, bude zřejmě delší dobu zčásti, nebo úplně vypuštěná (záležet bude na tom, jak velká část hráze se nakonec zhroutí, to nyní nikdo nedokáže odhadnout). Podruhé zastavit Ukrajince stejnou cestou tak už nepůjde. Krym teď navíc přišel o hlavní přívod vody z přehrady, ruské jednotky budou mít logistické problémy ji tam dostávat.

Situace samozřejmě není ideální ani pro Ukrajinu, část energie musí soustředit na záchranářské práce, katastrofa bude mít nezanedbatelný dopad na životy civilistů a už tak rozkolísanou ekonomiku. Vojenské schopnosti Kyjeva však útok na přehradu zasáhnout nakonec příliš nemusí. Ondřej Kundra

Z vrcholných českých politiků lidé nejvíce věří prezidentu Petru Pavlovi. Je jediným, u kterého převyšuje důvěra nad nedůvěrou. Následují Andrej Babiš a Tomio Okamura. Nejméně naopak věří Petru Fialovi a předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové, ukázal průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Novým manažerem fotbalového týmu Tottenham Hotspur se stal Ange Postecoglou. Sedmapadesátiletý kouč opouští Celtic a londýnskému klubu se upsal na čtyři roky. Snímek Spider-Man: Napříč paralelními světy utržil za premiérový víkend 209 milionů dolarů. Tenistka Karolína Muchová se poprvé probojovala do semifinále grandslamového Roland Garros. Porazila ruskou hráčku Anastasiju Pavljučenkovovou 7:5 a 6:2. Podnikatelé v médiích a vlastníci týdeníku Echo24 Marek Španěl a Slavomír Pavlíček koupili od Ivo Valenty Parlamentní listy. Britští scenáristé oznámili, že podpoří protesty na londýnském Leicester Square stávkující americké kolegy. Sejít se mají 14. června. Pohár pro vítěze Evropské konferenční ligy odhalil před pražským Rudolfinem bývalý fotbalista Tomáš Ujfaluši. Do zítřejší středy se s ním mohou fotit fanoušci. Pak ho převezme vítěz utkání v Edenu mezi West Ham United a Fiorentinou. Microsoft zaplatí pokutu dvacet milionů dolarů za ilegální sběr dat o dětech, které si otevřely Xbox účty. Bývalý předseda Věcí veřejných Vít Bárta dostane od státu milion korun odškodného za nezákonné trestní stíhání v kauze úniků odposlechů z Bezpečnostní informační služby. V Singapuru skončí po sto osmdesáti letech koňské dostihy. Tamní vláda oznámila, že naposledy se závod poběží příští rok a poté bude sto dvaceti hektarové závodiště proměněno na veřejný prostor a bytovou zástavbu. Češi a Slováci mají rok před hlasováním nejnižší zájem o příští evropské volby z občanů všech členských států Evropské unie. Vyplývá to z průzkumu Eurobarometr. V 76 letech zemřel americký sprinter Jim Hines, první muž, který zaběhl stovku pod deset vteřin. Dějiny sportu přepsal v roce 1968 na americkém šampionátu. Krátce nato svůj čas ještě vylepšil na 9.95 a bral zlato na Olympiádě v Mexico City. Astronomové obsluhující radioteleskop MeerKat v Jihoafrické republice objevili stovky podivných vesmírných vláken měřících až deset světelných roků směřujících k supermasivní černé díře v srdci Mléčné dráhy. Na Šumavě aktuálně žije třicet šest vlků, o čtvrtinu víc než před dvěma lety, zjistili zoologové Národního parku Šumava.

