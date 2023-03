OECD: Zdaňte vyšší platy a pusťte matky do práce

Česká vláda má nový zdroj inspirace, kde hledat peníze do rozpočtu. Expertní tým OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) přijel do Prahy doladit aktualizovanou, víc než stostránkovou zprávu o tom, jak si zdejší ekonomika vede a jak ji dostat zpět do kondice. A ve čtvrtek odpoledne ji za účasti premiéra Fialy zveřejnil.

Předchozí verze vyšla před tři lety a ve svém žánru jde o nejpropracovanější materiál. Některá doporučení – apel na důchodovou reformu nebo na investice do školství – se opakují, ale zpráva hodně reaguje na aktuální problémy ohledně dopadů války a vysoké inflace. Rozsáhlou pasáž věnuje i rozpočtové politice, která podle generálního tajemníka OECD Mathiase Cormanna v Česku „potřebuje věrohodný konsolidační plán“. A to jednak z krátkodobého pohledu, aby se země vymanila z rekordních rozpočtových deficitů opakujících se už od nástupu pandemie, ale i dlouhodobě v reakci na stárnutí populace.

Krátkodobě experti mimo jiné doporučují zamyslet se nad tím, jestli si Česko může dovolit stávající nízkou úroveň progrese u daně z příjmů. Jinými slovy, jestli se nevrátit k tomu, co v Česku dříve fungovalo a co je běžné i v dalších zemích OECD - a sice víc procentních pásem pro různou výši příjmu, tak aby dobře vydělávající poplatníci platili víc.

V Česku od nultých let platí rovná 15procentní daň doplněná už jen o jednu vyšší sazbu na úrovni 23 procent, která se ale vztahuje – jak píše OECD – jen pro „velmi vysoké příjmy“ nad čtyřnásobkem průměrné mzdy. Toto schéma řadí Česko mezi země s nejmenší progresí. OECD k tomuto porovnání používá jednoduchý výpočet: jak moc se bezdětným a samostatně žijícím poplatníkům v běžném zaměstnaneckém poměru zvedne míra zdanění při zvýšení příjmu z 67 na 167 procent průměrné mzdy. V Česku je to jen zhruba pět procentních bodů, což je mezi 38 porovnávanými zeměmi sedmý nejmenší skok. V OECD je tento skok skoro dvakrát větší.

Druhá rada, jak vykolejený rozpočet dostat zpět pod kontrolu, směřuje k tři roky starému zrušení superhrubé mzdy a snížení přímých daní. Tato úleva zvedla čisté příjmy všem napříč společností o sedm procent, ale v rozpočtu po ní zůstal dodnes roční výpadek příjmů za sto miliard (nyní po započtení inflace nejspíš už i víc). A to podle ne příliš spravedlivého klíče, kdy nejvíc peněz putovalo k lidem s nejvyššími příjmy. „Nedávné nekryté snížení daně z příjmu fyzických osob by mělo být zrušeno, aby se zvýšily příjmy pro očekávaný nárůst veřejných výdajů,“ stojí ve zprávě k rušení superhrubé mzdy – s tím, že vyššího výběru by mohlo dosaženo také „vyšší progresivitou s vyšším počtem daňových pásem a vyššími sazbami daně pro osoby s vysokými příjmy“.

Jiné z doporučení, které OECD vypíchla mezi hlavní sdělení do shrnující prezentace, se týká nezvyklé dlouhé mateřské a rodičovské dovolené. Dávky, tak jak jsou v Česku nastavené, umožňují na jednu stranu komfort zůstat dlouhou dobu doma s malými dětmi, ale za cenu velkého výpadku matek z trhu práce, což v době nízké nezaměstnanosti vidí ekonomové jako chybu, vedoucí mimo jiné výhledově také k zhoršování kariérní perspektivy žen a nadstandardně velkým rozdílům v platech žen a mužů. Rozdíly v zaměstnanosti matek a bezdětných žen jsou v Česku největší z OECD, nezvykle slabý je oproti jiným zemím i počet nejmenších dětí do tří let zapsaných do školek a jeslí.

Fiala konkrétní doporučení nekomentoval. Cormannovi poděkoval ve vřelé náladě za spolupráci a za všechna doporučení. Ocenil, že v hlavních bodech – jako je důchodová reforma nebo modernizace energetiky – OECD podporuje vládní reformní úsilí, k chystaným škrtům a daňovým změnám ale nic konkrétního neřekl. Vláda podle něj úsporný plán dokončuje a představí ho „v příštích týdnech“.

Jeho výsledkem má být snižování strukturálního schodku státního rozpočtu (tedy jen ve vnitřní struktuře rozpočtu, bez pomoci ekonomického oživení) o jedno procento HDP každý rok od příštího roku. Prioritou má být snižování výdajů, protože platí závazek nezvyšovat daně. I v daních má ale vláda podle Fialy prostor v objemu kolem 30 miliard díky tomu, že některé daně loni klesly. Větší progrese nebo vracení míry zdanění tam, kde byla před rušením superhrubé mzdy, nicméně nejsou příliš pravděpodobné – oba body jdou proti programu ODS a Fialova strana se jim zatím v rámci koaličních jednání urputně vyhýbá. Jiří Nádoba

Senát schválil misi patnácti českých policistů na Ukrajinu, kde se podílet na vyšetřování ruských válečných zločinů. Zpráva OECD uvedla, že Česko čeká letos mírná recese a země se bude potýkat s inflací 13 procent. Ruské síly postoupily u Bachmutu, ale Ukrajina ve městě stále drží obranné pozice, uvedl generální štáb. Nová zpráva jihokorejského ministerstva pro sjednocení uvádí, že Severní Korea popravuje lidi kvůli drogovým deliktům, sdílení jihokorejských médií nebo náboženským aktivitám. Od dubna začne Digitální a informační agentura fungovat jako ústřední orgán české státní správy zodpovědný za digitalizaci státu; prvním počinem by měla být digitální peněženka eDokladovka, která bude sloužit k identifikaci místo plastové občanky. Čínská armáda posiluje vojenskou spolupráci s Ruskem, uvedlo čínské ministerstvo obrany. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen sdělila, že přístup Číny k válce na Ukrajině bude formovat další vztahy Pekingu a Evropské unie. Ministr životního prostředí Petr Hladík oznámil, že stát uvolní pro příštích sedm let stovky miliard korun na zvýšení energetické soběstačnosti domácností i samospráv, dotace půjdou do zateplení domů, nových fotovoltaických elektráren nebo tepelných čerpadel. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek chce, aby za úniky z trestních spisů byli trestáni i novináři; prezident Petr Pavel na jeho slova reagoval odmítnutím, podle něj jsou za úniky informací ze spisů zodpovědní ti, kdo s nimi pracují a únik umožnili. Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE se zastal svého děkana Miroslava Ševčíka, kterého chce rektor VŠE za nevhodné chování na veřejnosti odvolat. Po vyloučení primátora Ostravy Tomáše Macury (ANO) z klubu zastupitelů za kritiku Andreje Babiše coby prezidentského kandidáta chce ANO za novou primátorku zastupitelku Hanu Tichánkovou. Macura nominaci na twitteru označil za důkaz personální vyprahlosti a bezhodnotovosti hnutí. Česká vláda připravuje novely zákonů, podle nichž už by v budoucnu nemělo být nutné podstoupit kvůli úřední změně pohlaví kastraci, oznámila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Průzkum World Values Survey, o němž informoval The Guardian, ukázal, že občané Británie mají větší důvěru v Evropskou unii než ve vlastní parlament. Premiér Petr Fiala a všichni ministři a ministryně vlády jsou proti startu ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách. Americký prezident Joe Biden oznámil vznik nového fondu s 690 miliony dolarů na podporu demokracie ve světě. Ruská tajná služba FSB zatkla v Jekatěrinburgu na Urale reportéra amerického listu The Wall Street Journal Evana Gershkoviche a soud ho poslal do vazby s odůvodněním, že v Rusku vykonával špionáž. Novinář na Urale sbíral materiál pro článek o žoldnéřské Wagnerově skupině.

