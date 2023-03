Novela o nižší valorizaci důchodů narazila v senátních výborech

Senátní ústavně-právní výbor nepodpořil přijetí vládní novely, která má snížit výši červnové valorizace důchodů z průměrných 1700 na 760 korun. Senátorům ze zmíněného výboru vadily dvě věci. Zaprvé fakt, že zákon prošel ve stavu legislativní nouze, což je způsob, který se má používat pouze v případě „mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody“.

Kabinet Petra Fialy sice argumentuje tím, že za situace, kdyby se důchody zvýšily v původní výši, by kvůli deficitu nakonec došlo ke značným hospodářským škodám. Nicméně z pohledu na judikaturu Ústavního soudu, který může návrh zrušit pro jeho protiústavnost, by toto odůvodnění podle expertů na ústavní právo nemuselo stačit. Senátoři se také obávají, že návrh je retroaktivní, tedy působí na vztahy vzniklé v minulosti. Změna na poslední chvíli by totiž mohla zasáhnout do legitimního očekávání důchodců (nárok na zvýšený důchod podle senátorů vznikl už v lednu 2023).

Senát – který se prohlašuje za pojistku čistých řešení – se právě proto obává právních i politických důsledků tohoto kroku. „To si nedovolí ani Fortuna či Sazka, aby poté, co zjistí, že výher je příliš mnoho, změnily výhry. Pokud tento zákon projde, bude to trapas trapasů,“ uvedl senátor Michael Canov ze Starostů za Liberecký kraj.

Komentář: Nový respekt

Když Babiš blokuje mikrofon

Proti spolu s ním také hlasovaly senátorky Hana Kordová Marvanová a Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09 a Daniela Kovářová (nezávislá). Zbývající dva přítomní členové výboru se hlasování zdrželi. Výbor tak doporučil zamítnutí návrhu i hlasy senátorů z klubů vládních stran - byť Canov a Kordová Marvanová momentálně stojí politicky mimo hlavní smýšlení svých uskupení. Pro přijetí novely byl ve výboru pouze jeho předseda Tomáš Goláň (ODS), který své rozhodnutí odůvodnil ekonomickou situací s tím, že se jedná o reakci na „turbulentní dobu“. Snížením červnové valorizace by stát letos vydal na penze 15 miliard korun navíc, v opačném případě by výdaje vzrostly o 34,4 miliardy korun.

Podpora pro snížení valorizace důchodů neprošla ani v druhém, sociálním výboru. Zde byl sice stejný počet senátorů pro zamítnutí, které navrhoval Miroslav Adámek z opozičního hnutí ANO a připojili se k němu Marek Hilšer a Jiří Vosecký z klubu vládního hnutí STAN. Pro schválení alehlasovali Pavel Karpíšek, Jan Paparega a Marek Slabý z klubu ODS a TOP 09. Výbor pro sociální politiku tedy nakonec nepřijal žádné usnesení, protože neměl nadpoloviční většinu přítomných ani pro schválení, ani pro zamítnutí návrhu.

V horní komoře dominují senátoři z klubů vládních stran. Středeční hlasování pléna proto ukáže, do jaké míry má Fialův kabinet „své“ senátory pod kontrolou. Vládní politici věří, že přes názor části senátních výborů ve středu Senát schválí návrh. Vicepremiér a šéf Starostů Vít Rakušan bude se senátory v klubu STAN o podpoře návrhu ještě jednat.

Pokud by vládní důchodovou Senát jako celek novelu při středeční schůzi neschválil, vážně by to ohrozilo její včasné přijetí do 22. března. Opozice minulý týden ve sněmovně ani přes několikadenní obstrukce neprosadila valorizaci v původní výši. Předseda SPD Tomio Okamura mezitím, co zasedaly senátní výbory, oznámil, že hnutí oficiálně osloví další opoziční subjekt ANO ke společné přípravě ústavní stížnosti na novelu o valorizaci. Už dříve Okamura vyzval nově zvoleného prezidenta Petra Pavla, aby zákon vetoval. Pavel by měl oznámit stanovisko k vládní novele v pátek, den po inauguraci. Andrea Procházková

Miloš Zeman poslední den ve funkci prominul zbytek trestu udělený blíže neupřesněné firmě, přičemž trestem byl zákaz účasti na veřejné soutěži a plnění veřejných zakázek. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš musí ze svého twitterového účtu odstranit příspěvek z června 2021, ve kterém tvrdil, že Piráti chtějí nastěhovat lidem do domácností migranty. Skupina poslanců opozičních hnutí ANO a SPD sesbírala přes 80 podpisů k podání návrhu na odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). Úřad vlády České republiky varoval před podvodnými weby. Ty se sice tváří jako oficiální stránky, ale z lidí se snaží vylákat citlivé údaje o bankovních účtech. Podobně varuje před falešným webem Česká správa sociálního zabezpečení. Nastupující prezident Petr Pavel je podle zveřejněné lékařské zprávy ve velmi dobré kondici a je schopen úřad vykonávat. Ač se oficiálně nehlásí k žádné církvi, přijme během svého inauguračního dne požehnání od katolíků, evangelíků i zástupce židovské víry. Ze stájí u Roudnice nad Labem zmizel v noci z pátku na sobotu kůň v ceně 400 tisíc korun, který patřil čečenskému vůdci Ramzanu Kadyrovi. Byl spolu s dalšími koňmi součástí majetku, které mu Česko na základě mezinárodních sankcí zmrazilo. Čínský prezident Si Ťin-pching nezvykle přímými slovy obvinil Spojené státy a další západní země, že se snaží zpomalit vzestup Číny ve světě. Soud v Heilbronnu vynesl tresty několika měsíců vězení nepodmíněně pro dva klimatické aktivisty, kteří se před měsícem účastnili blokád silnic. Japoncům ani na podruhé nevyšel start rakety H3, řídící středisko ji nechalo na dálku zničit. Ve Francii pokračuje vlna stávek a protestů proti důchodové reformě. Slovenský premiér Eduard Heger, který v pondělí oznámil odchod z OĽANO, založil novou stranu s názvem Demokrati. Do nové partaje ho následovali čtyři ministři slovenské vlády. Polsko tento týden předá Ukrajině zbývajících deset tanků německé výroby Leopard 2. Evropská agentura pro léčivé přípravky v Amsterodamu vyjádřila protest proti plánům města otevřít nový nevěstinec v blízkosti jejího sídla. Britská ministryně vnitra představila migrační zákon, který by vládě umožnil vyhošťovat připlouvající imigranty bez nároku na azyl. Škody způsobené ničivým zemětřesením v Turecku přesáhnou 100 miliard dolarů. Prezident Miloš Zeman se v úterý přestěhoval do svého nového bungalovu v Lánech. Čeští lékaři se stále častěji setkávají s pacienty s hmotností nad 200 kilogramů.

