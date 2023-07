Nová síť Threads: Uspěje Zuckerberg se „sedmou verzí Twitteru“?

Geoffrey Hinton

Kdo by si z nějakého důvodu přál vidět Elona Muska, zakladatele automobilky Tesla a až donedávna nejbohatšího muže na světě, jak „leží a nic nedělá“ na Marku Zuckerbergovi, zakladateli Facebooku (dnes Mety) disponujícího jen o trochu menším jměním, možná bude mít příležitost. Technologičtí miliardáři se v posledních týdnech hecují – kde jinde než na sociálních sítích - k zápasu v kleci. Začátkem července informoval deník New York Times, že „diskuze ohledu detailů jsou v pokročilejším stádiu a událost nabývá konkrétnějších rozměrů“.

„Mám obavy, jak by to dopadlo vzhledem k tomu, že jsou úplně jiné váhové kategorie,“ poznamenal Dana White, prezident Ultimate Fighting Championship, ligy provozující smíšená bojová umění, který byl osloven, aby zápas zprostředkoval. Mezi Muskem a Zuckerbergem je podle spekulací rozdíl minimálně třiceti kil ve prospěch toho prvního, což by normálně pravidla UFC nedovolovala. „Máme tady dva chlapíky, co nikdy profesionálně nebojovali a patří do úplně jiné váhové kategorie. Ale i tak by určitě šlo o největší zápas v historii bojových sportů,“ nepochyboval White.

Představa Muska a Zuckerberga zápasících v oktagonu je natolik bizarní, že jí nejspíš nelze věřit, dokud ji skutečně neuvidíme. Zhatit ji může hned několik věcí a údajný odpor Muskovy matky pravděpodobně není tím nejvážnějším. Zuckerberg totiž Muska tento týden vyzval ještě na jiném poli: jeho firma Meta ve čtvrtek spustila novou aplikace Threads, která je přímým konkurentem Muskova Twitteru. Někteří komentátoři již teď Threads nazývají „zabijákem Twitteru“ a právníci Twitteru tento týden zaslali Metě dopis, v kterém hrozí žalobou za údajnou krádež know-how. A pokud se spory mezi miliardáři vyostří, kdo ví, zda budou mít chuť ještě na další zápas.

Nová sociální síť skutečně funguje téměř identicky jako Twitter: umožňuje uživatelům číst a sdílet komentáře, fotky a videa. V EU zatím dostupná není, protože Meta nemá dořešené, jak bude plnit unijní pravidla ochrany osobních údajů. Aplikace je úzce propojena s Instagramem, dalším produktem Mety: umožňuje stávajícím uživatelům Instagramu použít svůj účet a přímo se propojit se svými sledujícími. Jak poznamenali někteří čerství uživatelé, je trochu škoda, že na Threads člověku zůstane jméno, které používá na Instagramu (pokud by tak autorka tohoto textu chtěla někdy v budoucnu také začít „threadovat“, najdete ji jako @bramborova, což bude možná lehce snižovat vážnost její snahy o propagaci seriózní novinářské práce redakce Respektu).

Threads má být podle Zuckerberga „přátelštější“ verzí Twitteru. Pro 39letého miliardáře, jehož Facebook byl v posledních letech terčem kritiky za šíření dezinformací a toxické online kultury, jde přitom o pozoruhodný obrat. Jak ve své analýze připomíná magazín Economist, až díky loňskému divokému převzetí Twitteru Muskem může dnes způsob řízení Facebooku působit jako vzorový. Za několik měsíců Musk propustil 80 procent zaměstnanců Twitteru, rozvolnil pravidla pro kontrolu obsahu nebo umožnil návrat některých radikálů. Zároveň začal tlačit na změnu byznys modelu Twitteru: propad příjmů z prodeje reklamy (podle Twitteru má být letos o 28 procent nižší než loni) mají vykompenzovat mimo jiné platby od uživatelů. Kdo dnes platí osm dolarů měsíčně, získá řadu funkcí navíc: může psát delší příspěvky nebo se na něj nevztahuje limit tweetů, které vidí.

Facebook, Instagram - a v budoucnu nejspíš i Threads - operují zcela jinak. Sociální síť využívá toho, že o svých uživatelích víc mnohem víc informací než Twitter, který lidé často používají jen v prohlížeči. Například podle dat webu DataReportal citovaných Economistem až polovina lidí, kteří čtou tweety, účet vůbec nemá nebo se do něj nepřihlašuje. Byznys model sociálních sítí Zuckerbergova impéria stojí na shromažďování osobních dat o svých uživatelích - a nikoho by ani nenapadlo snažit se omezovat obsah, který mají zadarmo, naopak. Threads funguje tak, že uživatelé uvidí nejen komentáře těch lidí, jež sledují, ale i ty, které jim algoritmus vybere, přičemž snahou je přimět uživatele strávit na síti co nejvíc času,

Zuckerberg přitom není jediný, kdo se snaží využít problémů Twitteru i politických kontroverzí kolem Muska. Žádným alternativám typu Mastodont nebo Truth Social, síti amerického exprezidenta Donalda Trumpa, se ale doposud větší průlom nepodařil. Podle analytiků má Threads šanci z několika jednoduchých důvodů, přičemž tím hlavním jsou necelé čtyři miliardy uživatelů sítí Mety. Nejen pro uživatele Instagramu by mělo být do budoucna extrémně jednoduché přidat si do svého telefonu další aplikaci, propojit údaje a začít ji používat. Pokud navíc Zuckerberg v něčem vyniká, je to kopírování úspěchů konkurentů: obdobně jako se to nyní snaží udělat s Threads, přišel například s reeely na Instagramu, které reagovaly na konkurenci TikToku, nebo ještě dříve se stories, téměř identickým produktem ke Snapchatu.

Prakticky záhy poté, co Meta sociální síť Threads spustila, stala se jednou z nejrychleji stahovaných aplikací v historii - během šestnácti hodin si ji stáhlo 30 milionů lidí a podle odhadů analytiků by mohla mít během dvou měsíce až sto milionů uživatelů, což se nedávno povedlo pouze ChatGPT. Dobrý začátek nicméně neznamená úspěšný konec. Jak například poznamenal novinář deníku Financial Times Tim Bradshaw, současná kultura přeje vizuálním médiím. Bude tak mít dostatek lidí zájem o síť, která je do velké míry postavená na textu?

I dnešní počet uživatelů Twiteru se pohybuje „pouze“ mezi 350 až 400 miliony, hluboko pod miliardami uživatelů, které mají sítě Mety - a kam by Zuckerberg podle svých slov chtěl dostat i Threads. A jako vždy, když se ve světě sociálních sítí objeví nový produkt, i teď zaznívají hlasy volající po jiném využití lidské kreativity a umu. „Chtěli jsme létající auta a místo toho jsme dostali sedm verzí Twitteru,“ napsal - stále ještě na Twitter - jeden z jeho prvních spoluzakladatelů Jack Dorsey. Barbora Chaloupková

Pokračovala návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Česku. S premiérem Petrem Fialou (ODS) se dohodl na dodávkách další pomoci - útočných helikoptér, velkorážní munice i simulátorů, které umožní výcvik pilotů přímo na Ukrajině. Ocenil také českou štědrost i fakt, že pomoc proudí rychle a pružně. Dalším tématem, o kterém politici debatovali, bylo využití zmrazeného ruského majetku a to, zda by bylo možné ho použít na obnovu válku zničené země, o čemž se debatuje také v rámci EU. Po šestnácti hodinách zamířil ukrajinský prezident na Slovensko. Zatímco Zelenskyj mluvil s vrcholnými představiteli Česka, Maďarsko hostilo ruského ministra zdravotnictví, přičemž návštěva měla za cíl udržet otevřené komunikační kanály s Ruskem. V sobotu v poledne začne do odvolání platit výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před rizikem požárů i pro východní část Česka (pro západ země už platí). V některých krajích je zakázáno na rizikových místech rozdělávat oheň nebo kouřit; kromě lesů či parků jde také o sklady sena či slámy. Kabinet Petra Fialy se bude příští týden znovu zabývat návrhem zakázat prodej kratomu, kanabinolu HHC a dalších látek z konopí. To odmítá národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který připravuje legislativní regulaci těchto látek. Proti konopí se zasahovalo také ve Velké Británii, kde policie při velkém zátahu zabavila přes 180 tisíc rostlin konopí v odhadované hodnotě 115 až 130 milionů liber a obvinila přes 450 lidí. K evropské protivzdušné obraně European Sky Shield Initiative se chce připojit také Rakousko a Švýcarsko - ministryně obrany obou zemí se k tomu zavázaly ve švýcarském Bernu, přítomen byl ministr obrany Německa, které projekt vede. Hollywoodské studio Warner Bros se ohradilo proti rozhodnutí Vietnamu zakázat nový film Barbie, protože údajně nesprávně zobrazuje situaci v Jihočínském moři. Podle studia jde o dětskou kresbu, která nemá být v žádném ohledu chápána jako realistická. EU bude podporovat výrobu munice v evropských zbrojovkách, což má pomoci s urychlením dodávek na Ukrajinu. Dohodu, v rámci níž EU vyčlení půl miliardy eur, musí potvrdit plénum Evropského parlamentu a ministři obrany. V Izraeli pokračují střety mezi Palestinci a armádou. Ministryně financí USA Janet Yellen při návštěvě v Pekingu kritizovala tvrdé zacházení čínské vlády se zahraničními společnostmi a protežování místních firem.

