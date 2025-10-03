Německá média: Evropa se obává pomaďarštění Česka
Evropa se obává, že se Česko po parlamentních volbách posune doprava a v Evropské unii bude blokovat důležitá rozhodnutí podobně, jako to nyní dělá Maďarsko, píší německá média. Andreje Babiše a jeho hnutí ANO označují za jasného favorita, ale budoucí směřování Česka podle nich určí až to, s kým vstoupí do koalice.
"Expremiér Andrej Babiš je jasným favoritem českých voleb. Ostatní Evropané se obávají, že v zemi nastane posun doprava a že s tím budou spojené nové blokády v Evropské radě," napsal hospodářský deník Handelsblatt. Šéfa hnutí ANO představuje jako "českého Trumpa" a miliardáře, jehož pravděpodobně čeká "pozoruhodný comeback".
Možný návrat "pravicových populistů" k moci podle Handelsblattu vyvolává v Bruselu obavy. Mohla by totiž vzniknout euroskeptická aliance Babišova Česka se Slovenskem premiéra Roberta Fica a Maďarskem Viktora Orbána. Diplomaté se podle Handelsblattu obávají, že to dále ztíží hlasování v Evropské radě. List zároveň upozorňuje, že kvůli "závislosti na dotacích EU" je Babiš obecně považován za méně kritického k Evropské unii než Fico a Orbán.
Zpravodajský web t-online píše, že Česko stojí před "osudovými volbami", a ptá se, zda "hrozí druhý Orbán v srdci Evropy". Podle stanice ntv "hrozí Česku změna kurzu - směrem k Rusku". Česko a Maďarsko jsou si v mnohém podle ntv podobné, například v odmítání nelegální migrace. Lišily se ale dosud výrazně v pohledu na Ukrajinu, která se tři a půl roku brání ruské invazi. "Pokud hnutí ANO bývalého šéfa vlády Andreje Babiše volby do Poslanecké sněmovny v pátek a v sobotu vyhraje, mohlo by se Česko v tomto ohledu stát výrazně maďarštějším," napsal web ntv.
Také list Frankfurter Rundschau napsal, že není vyloučeno, že se Česko po volbách vydá "antidemokratickou cestou", a bude tak následovat příkladu Slovenska a Maďarska. Podle Handelsblattu vychází vysoká podpora hnutí ANO mimo jiné z velké nespokojenosti se současnou vládou premiéra Petra Fialy. Také podle listu Tagesspiegel je Babišovo ANO silné i díky "chybám proevropské vlády".
Další vývoj Česka bude záviset na tom, jaké si ANO vybere koaliční partnery, shodují se německá média. Handelsblatt popisuje Svobodu a přímou demokracii (SPD) Tomia Okamury jako "pravicově extremistickou" a hnutí Stačilo! jako "levicově extremistické", obě pak podle něj zastávají pozice přátelské vůči Rusku. Podle ntv se jedná o hnutí pravicově či levicově radikální. List Frankfurter Rundschau píše o SPD jako o "pravicově extremistickém" a o Stačilo! jako o "prorusko-komunistickém" hnutí.
"Andrej Babiš je zpět," napsal v článku k českým volbám časopis Der Spiegel. Podle něj je česká politická scéna "rozeklaná jako Krkonoše" a po volbách čeká pravděpodobného vítěze Babiše těžké vyjednávání, které může trvat týdny i měsíce. Také Der Spiegel se ptá, zda se Česko po volbách přidá k Ficovi a Orbánovi, kteří často blokují rozhodování EU, mimo jiné v otázce protiruských sankcí.
Podle ntv bude mít výraznou roli po volbách prezident Petr Pavel, kterého stanice popisuje jako "bývalého generála NATO, rozhodně proevropského a rozhodného podporovatele Ukrajiny". Většina německých médií se v článcích k volbám v Česku věnuje právě další podpoře Kyjeva. Informují, že Babiš slíbil zrušit muniční iniciativu, skrze kterou Kyjev dostal už 3,5 milionu kusů velkorážové munice.
Podle listu Die Welt se Babiš "drží ve výrocích na podporu Ukrajiny zpátky", "neříká ale nic dobrého" ani o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. Podle listu Die Zeit patří nyní Česko k "rozhodným podporovatelům Ukrajiny". "Za Babišovy vlády by se ale mohlo v této otázce přiblížit Slovensku a Maďarsku, které zastávají proruské pozice," napsal.