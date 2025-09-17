Můj muž byl otráven, říká vdova po ruském opozičním předákovi Navalném
Laboratorní testy provedené ve dvou zemích ukázaly, že Alexej Navalnyj byl loni otráven, uvedla ve středu na platformě Telegram vdova po opozičním předákovi Julija Navalná. Dlouholetý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina zemřel loni v polovině února náhle a za nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii na Sibiři. Jeho rodina a spolupracovníci už dříve tvrdili, že byl zavražděn. Podle ruských úřadů byla jeho smrt přirozená. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se podle státní agentury TASS odmítl k prohlášením Navalné o otravě jejího muže vyjádřit. Řekl, že o nich nic neví.
"V únoru 2024 se nám podařilo získat, přepravit za hranice a předat laboratoři jedné ze západních zemí Alexejovy biologické materiály," uvedla nyní Navalná. "Před několika měsíci jsem se dozvěděla, že výsledky jsou k dispozici a už dvě laboratoře ze dvou zemí nezávisle na sobě došly k závěru, že Alexej byl otráven."
Konkrétní jed nebo chemickou látku nezmínila, nezveřejnila ani detaily o laboratorních analýzách či zmíněných zemích. Vyzvala naopak k tomu, aby laboratoře zveřejnily výsledky analýz a "čím přesně byl otráven". "Občan Ruska byl zavražděn. Zavražděn na území Ruska. Veškeré důkazy se také nacházejí tam. Neexistují právní základy k zahájení a vedení trestního řízení v západních zemích," dodala. Podle agentury Reuters také naznačila, že pravda o smrti jejího muže je i pro některé politiky na Západě nepříjemná.
Manželka zesnulého opozičníka zároveň publikovala video, kde hovoří o okolnostech smrti svého muže, jak je rekonstruovali jeho spolupracovníci. Zmínila výpovědi pěti zaměstnanců věznice, které podle ní poskytují přibližný obraz situace, ale obsahují nesrovnalosti.
Uvedla, že 3. února začal její muž pociťovat bolesti v noze, ale v trestanecké kolonii mu prý změřili tlak a teplotu. Dva dny před jeho smrtí ho podle Navalné umístili na samotku. V den jeho smrti - 16. února - si podle ní Navalnyj znovu stěžoval na bolest v noze. Po obědě ho stráž vyvedla do vězeňského prostoru na čerstvý vzduch, kde se mu udělalo špatně, načež ho odvedli do cely. "Alexej si lehl na zem, přitáhl si kolena k břichu a začal sténat bolestí. Řekl, že ho pálí na hrudi a v břiše, pak začal zvracet," popsala.
Podle výpovědi jednoho z pracovníků věznice měl křeče, ale stráž ho nechala v cele. Když se vrátil z oběda vedoucí zdravotnické služby, přenesli ho do zdravotnické místnosti a při ukládání na na lůžko byl prý už v bezvědomí. Poté podle Navalné zavolali sanitku a začali ho resuscitovat; oživit se opozičníka pokoušeli i zdravotníci záchranné služby, ale bez úspěchu.
"Křeče mohou naznačovat otravu," domnívá se vdova po Navalném, která také označila za podezřelé, že nejsou k dispozici videozáznamy z posledního dne, kdy byl její muž ještě na živu. Uvedla, že ho do té doby neustále natáčelo množství bezpečnostních kamer v kolonii.
Navalnyj byl roky tváří ruské opozice a kritizoval režim prezidenta Putina, především za korupci. V roce 2020 přežil otravu paralytickou látkou novičok, ze které obvinil Kreml. Ten to odmítl. Po léčbě v Berlíně se v roce 2021 Navalnyj vrátil do Ruska, kde ho zatkli a v několika procesech odsoudili k dlouholetému vězení. Opozičník vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku. Loni v únoru zemřel náhle za nevyjasněných okolností. Podle ruských úřadů to bylo v důsledku kombinace onemocnění a arytmie. čtk