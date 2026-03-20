Politico: Bruselský summit ukázal bezmocnost Evropy
Summit Evropské unie se konal v době dvou válek v sousedství, ale namísto řešení ukázal jen bezmocnost Evropy, napsal v komentáři ke čtvrteční vrcholné schůzce premiérů a prezidentů unijních států bruselský portál Politico. Výsledek označil střízlivý závěr, kdy Evropa má jen málo moci i chutě události formovat. Rovněž citoval nejmenovaného unijního činitele, podle kterého EU nakonec učinila to, co dělá vždy - vydala pěkná prohlášení.
"Zatímco Teherán bušil do svých sousedů a narušoval energetické dodávky do Evropy, Kyjev útočil na ruské továrny opravující vojenská letadla a (americký prezident) Donald Trump ve Washingtonu před japonskou premiérkou vtipkoval o útoku na Pearl Harbor, evropští lídři využili jednání k tomu, aby si pohráli s unijním systémem uhlíkových povolenek - systémem obchodování s emisemi," napsal Politico. Poznamenal, že povolenky sice nejsou zcela nesouvisejícím tématem vzhledem k celosvětovému energetickému šoku, sotva jsou ale tématem, kterým by evropský kontinent mohl demonstrovat svou geopolitickou moc.
Lídři podle Politico v otázce Íránu zjistili, že mají jen malé páky i vůli k významnějšímu zásahu, naopak u Ukrajiny, která přes čtyři roky vzdoruje ruské invazi, páky i vůli mají, ale nejsou schopni překonat vnitřní rozpory bránící schválit Kyjevu půjčku ve výši 90 miliard eur.
Unijní činitelé sice debatovali o možnosti vyslat francouzské vojenské lodě na ochranu Hormuzského průlivu, který je kritickým místem dopravy ropy a plynu z Perského zálivu, ale závěrečné prohlášení žádné závazky nezmiňovalo. "Odkazovalo pouze na posílení stávajících námořních operací EU v regionu," uvedl Politico.
Portál s odvoláním na dva unijní diplomaty zmínil postoj šéfky diplomacie EU Kaji Kallas, která představitele členských zemí varovala, že zahájení války je jako milostný románek - je snadné ho začít, ale těžké skončit. "Překlad: Toto není válka Evropy a ani nebude," poznamenal Politico.
Evropský blok kvůli maďarské blokádě rovněž nedokázal nabídnout Ukrajině nic jiného než své ujištění. EU tak otázku půjčky přesouvá na příští summit, kterého se stávající maďarský premiér Viktor Orbán v případě prohraných nadcházejících voleb už nemusí zúčastnit. Anebo na něj přijede jako staronový premiér, který ale nebude zoufale potřebovat hlasy voličů, uvedl portál.
Politico rovněž zmínil, že vzhledem ke složité situaci ve světě se nevylučovalo protažení summitu přes noc, případně jeho páteční pokračování. "Po 12 hodinách s několika rozhodnutími neměli lídři už nic nového, co by mohli říci doma lidem," uvedl portál. "Vše bylo hotovo a vyřízeno před půlnocí," dodal.