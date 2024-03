Zelenskyj neodešel a Navalnyj se vrátil. O politickém divadle a síle gest, za něž se ručí životem

„Stanislavskij říká, že nemůžeme hrát emoce. Musíte je prožít. Že Zelenskyj neodešel ze země je spojené s nějakou autenticitou. Na druhé straně to můžeme analyzovat z pohledu inscenovanosti. Je to člověk, který hrál v divadle a v televizi, takže svá vystoupení může docela promýšlet. Součástí toho je třeba i to, že si od invaze na sebe nevzal oblek,“ popisuje aktuální roli ukrajinského prezidenta teatrolog Lukáš Kubina z FFUP. „Navalnyj se vrátil do Ruska a věděl, že jde v podstatě na popraviště. Zelenskyj udělal totéž, když překvapivě odmítl opustit obležený Kyjev. Kdyby odešel, tak už je dávno ruský. Pravý politik, kterého si asi představujeme, by to neudělal. Ten by sháněl pomoc v zahraničí. Nezachoval se jako herec, ale jako člověk, který se vzbouřil. A bylo to nelogické,“ říká Vladimír Just z FFUK. Proč byl podle něj Joseph Goebbels génius? A v jakých divadelních prvcích spočívala síla nacistických a komunistických manifestací? Co odhalují průrvy v politických inscenacích, jako byl proces s Miladou Horákovou? A jak se proměnila teatralita v politice po roce 1989? Nejen o tom diskutovali Vladimír Just a Lukáš Kubina na debatě spolupořádané Institutem Paměti národa Brno a divadelním souborem Farma v jeskyni v rámci projektu Online Hero. Moderoval Štěpán Sedláček.