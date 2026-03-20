Ranní postřeh Daniela Hůleho: Nepřítel mezi námi – a není to Rusko
V době, kdy ruské rakety stále terorizují ukrajinská města a hybridní operace Kremlu se snaží rozložit Evropu zevnitř, si česká vládní koalice našla nepřítele, který je zjevně ještě nebezpečnější. Nejsou to ruské drony ani dezinformační farmy. Jsou to Češi, kteří se sdružují v neziskových organizacích a občas píšou petice, pořádají semináře, pomáhají uprchlíkům nebo jejich voličům z exekucí.
Takzvaný ruský zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami – napsaný v počítači premiérovy poradkyně Natálie Vachatové, hrdě bráněný Jindřichem Rajchlem, a zároveň vysmívaný dokonce Radkem Vondráčkem z vlastního hnutí – je v tomto divadle vrcholnou scénou. Kdokoli pomáhá za peníze z EU fondů nebo napíše post na Twitter či Facebook, se má označit za podezřelého.
Patnáct milionů korun a v případě Člověka v tísni i třeba 500 milionů pokuty a ministerstvo spravedlnosti mu může zakázat činnost, pokud se nenahlásí. Bez soudu. Bez důkazů. Přesně jako v Moskvě, Tbilisi či Biškeku. Na Slovensku to Ústavní soud shodil, v Maďarsku to odsoudil Soudní dvůr EU. U nás to zkoušíme s českým šarmem – protože proč bychom se učili z chyb druhých, když můžeme ty chyby opakovat s ještě větším entuziasmem.
Nejpůvabnější na celé věci je však obsazení. Ti, kdo dnes bijí na poplach kvůli „zahraničnímu vlivu“, sami vedou desítky neziskovek – a více než polovina z nich si klidně dovoluje ignorovat stávající české zákony. Nezveřejňují účetní závěrky ve Sbírce listin, přestože to je zákonná povinnost. Motoristé sobě excelují, ani jedna jejich neziskovka účetní závěrky nezveřejňuje. A to včetně Odchodu, z. s., Matěje Gregora. Chtějí zavést drakonickou registraci pro ostatní, sami si s transparentností příliš hlavu nelámou.
