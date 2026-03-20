0:00
0:00
Zahraničí20. 3. 20262 minuty

Malá plakátová válka dvou maďarských bratrů, ale všechno v dobrém

Maďaři jdou do voleb, 11. díl

Tomáš Brolík

V letovisku Balatonfüred, na břehu slavného jezera, stojí vila a v ní žijí rodiny bratrů Fejesových. Na terase a balkonu vily se odehrává politická plakátová válka. Starší bratr Sándor, který obývá horní patro, vyvěsil na začátku března na svůj balkonek malý plakátek opoziční strany TISZA s heslem „Teď, nebo nikdy“. Jeho mladší bratr, přesvědčený volič vládního Orbánova Fideszu, na to o pár dní později odpověděl na své terase o patro níž větším plakátem s šipkou nahoru a nápisem „Omlouvám se za to“. 

Politický boj obou bratrů rychle vzbudil zájem na sociálních sítích. Měl totiž vývoj. Sándora, jak sdělil tisku, bratrův krok mírně rozladil, ale rozhodl se ustoupit a svůj malý plakátek sňal. Brzy nato zmizela i omluvná cedule o patro níž.

Ale po 15. březnu, velkém státním svátku, který je zároveň hlavní politickou událostí roku, vyrazil starší bratr do útoku. Na balkoně se objevil ještě větší plakát opoziční TISZA, tentokrát s místní stranickou kandidátkou Ágnes Forsthoffer. Mladší bratr o patro níž to nemohl nechat bez odpovědi. Omluvná cedule se obratem objevila znovu.

