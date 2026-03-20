Pořád vyrábíme balistické rakety, řekl mluvčí íránských gard. Krátce poté ho Izrael zabil
Mluvčí íránských revolučních gard Alí Mohammad Náíní popřel čtvrteční tvrzení izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že Írán po 20 dnech války již není schopen vyrábět balistické střely. Krátce poté byl Náíní podle gard zabit při izraelském útoku. Izraelská armáda smrt Naíního potvrdila.
"Rakety vyrábíme i za válečných podmínek, což je úžasné, a s jejich zásobováním nejsou žádné zvláštní potíže," řekl dnes podle státní agentury Fars Náíní. Dodal, že Írán nemá v úmyslu válku rychle ukončit. Krátce poté íránské revoluční gardy oznámily jeho smrt. "Padl jako mučedník při zbabělém a zločinném teroristickém útoku spáchaném americko-sionistickým (izraelským) křídlem," uvedly gardy v prohlášení zveřejněném na webových stránkách Sepah News.
Izrael při vzdušných útocích na Írán tento týden již zabil íránského ministra bezpečnosti Esmáíla Chatíba a šéfa íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního, který patřil po začátku izraelských a amerických úderů a zabití vůdce Alího Chameneího k nejvýše postaveným íránským činitelům. Na seznamu osob, o které mají Spojené státy a Izrael zájem, je kromě nového nejvyššího duchovního vůdce Íránu Modžtaby Chameneího také jeho vojenský poradce Jahjá Rahím Safaví a ministr vnitra Eskandar Momení.
Spojené státy a Izrael zdůvodňují své útoky tím, že jejich cílem je zamezit Teheránu v získání jaderné zbraně. Teherán takové úmysly popírá a tvrdí, že jeho jaderný program je zaměřen na civilní účely. Izrael a USA na Írán zaútočily 28. února, Teherán na ně stále odpovídá odvetnými údery.