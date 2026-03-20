Prezident podepsal rozpočet, ale znovu kritizoval výdaje na obranu
Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Platit začne den po svém zveřejnění ve Sbírce zákonů. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
Petr Pavel už dříve řekl, že rozpočet nevetuje. Hrad po úterní schůzce prezidenta s premiérem Andrejem Babišem (ANO) informoval, že ho podepíše právě v pátek. Zároveň dodal, že pokud výdaje na obranu v příštím rozpočtu nebudou odpovídat závazkům Česka, nevyhnou se obě strany debatě o odmítnutí rozpočtu.
Po podpisu své výhrady znovu zopakoval. Při nynějším růstu bezpečnostních hrozeb obranný rozpočet v podstatě stagnuje a neodpovídá závazkům vůči spojencům v NATO, tedy plnění úkolů a cílů, které ČR v rámci aliance má, uvedl Hrad. Výdaje na obranu podle něj jen stěží přesáhnou zákonem ukotvený závazek ve výši dvou procent hrubého domácího produktu. Navíc překročí tuto úroveň pouze při započítání dopravních výdajů, u nichž existuje důvodná pochybnost, že je NATO uzná jako výdaje obranné. Šetřit na obraně je krátkozraké, zejména pak v dnešní geopolitické situaci, protože bezpečnost je základem prosperity, míní hlava státu.
Vláda podle prezidenta nerespektuje politický závazek daný na summitu NATO v Haagu o zvyšování obranných výdajů směrem k 3,5 procenta HDP a 1,5 procenta HDP na širší výdaje do civilní infrastruktury spojené s obranyschopností do roku 2035. Spolu s rozpočtem nepředložila střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028, který by ukázal plány na navyšování obranných výdajů v příštích letech.
Znepokojen je prezident i výší schváleného schodku a tím, že se vláda odchýlila od zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.