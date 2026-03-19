Odstřihnout prezidenta od informací a vzkázat mu přes televizi, že nepojede na summit NATO
Boj Babišovy vlády s Petrem Pavlem se dostal do nové fáze
Premiér Andrej Babiš přešel do otevřeného střetu s prezidentem Petrem Pavlem. Veřejně potvrdil dřívější výhrůžku ministra zahraničí Petra Macinky, že vláda znemožní hlavě státu, aby reprezentovala Česko na klíčovém summitu NATO v Turecku. Petr Pavel byl přes spory s Macinkou přesvědčen, že se jednání zúčastní – ještě více než za samotného faktu, že ho v Ankaře zastoupí premiér se šéfem diplomacie, byl však překvapen ze způsobu, jak se o tom dozvěděl, tvrdí jeho okolí.
Babiš se doposud snažil alespoň navenek vystupovat jako ten, kdo spory s Hradem sám nevyvolává a kontroverze prezidenta s Motoristy a SPD mírní. Podle zákulisních informací šlo však o strategii dohodnutou s Macinkou, čemuž poslední vývoj podle všeho dává za pravdu. Nejnovějšími kroky střet mezi kabinetem a Pražským hradem vstoupil do nové fáze, kdy se proti Petru Pavlovi staví celá koalice.
Prezident se přitom snažil situaci uklidňovat. Na začátku měsíce přišel navštívit sněmovnu vůbec poprvé od podzimních voleb. Před poslanci tehdy vystoupil s jasným vzkazem: přestože můžeme zastávat jiný názor, není to důvod k menší ochotě jednat. Podle svého okolí už se nechtěl vracet ke konfliktu, který Motoristé odstartovali poté, co odmítal opakovaně jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. Zároveň byli už tehdy prezidentovi blízcí spolupracovníci přesvědčeni, že Macinka bude minimálně v tiché válce pokračovat.
Tak jako vždy v minulosti
