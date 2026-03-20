Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
12:30

BIS a protiteroristická centrála spolupracují u vyšetřování požáru v Pardubicích

Bezpečnostní informační služba BIS spolupracuje na vyšetřování požáru v průmyslovém areálu v Pardubicích s Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. V tuto chvíli ale není možné sdělit podrobnější informace, řekl mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha.

Server Aktuálně.cz píše, že v e-mailu se k založení požáru přihlásila skupina The Earthquake Faction. Policie uvedla, že informace ověřuje.

V průmyslové zóně od časného rána hořela skladovací hala a oheň se rozšířil na administrativní budovu, která stojí vedle. Jednou z vyšetřovacích verzí je úmyslné zapálení objektu, uvedla policie. V areálu sídlí mimo jiné česká firma LPP Holding, která před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony.

