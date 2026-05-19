Astrounat Brázda
13:48

A dotace do Agrofertu už zase tečou

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z holdingu Agrofert. Od 9. prosince, kdy prezident Petr Pavel jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem, byly pozastavené. Fond o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Babiš byl vlastníkem Agrofertu, v únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmů do svěřenského fondu.

K obnovení fond přistoupil na základě právní analýzy. Z ní podle fondu vyplývá, že neexistují právní překážky pro pokračování administrace žádostí. Dnešní rozhodnutí nic nemění na tom, že fond bude kvůli střetu zájmů někdejšího majitele Agrofertu a současného premiéra Babiše zpětně vymáhat podpory za miliony korun. Jde o 28 případů, upřesnila na dotaz ČTK mluvčí.

"Postupujeme v souladu s právními předpisy a na základě odborného externího právního stanoviska. Na základě provedené analýzy všech aktuálně dostupných podkladů a jejich vyhodnocení v kontextu fond neidentifikoval existenci právní překážky pro pokračování administrace žádostí o podporu dotčených společností," uvedl předseda představenstva PGRLF Josef Kučera.

čtk, tb

