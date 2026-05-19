Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Až vás robot obejme
11:45

Bém končí jako protidrogový koordinátor. Nahradí ho Babišovi věrná Dita Protopopová

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit ve funkci. Zjistila to ČTK. Novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku se od července stane dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Obě agendy chce kabinet spojit. ČTK to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková.

O převedení protidrogové politiky a problematiky duševního zdraví ze Strakovy akademie pod ministerstvo zdravotnictví od července rozhodla vláda v pondělí. Přejít mají i všichni pracovníci. Na další ministerstva se přemístí odbory lidských práv, rovnosti žen a mužů či oddělení romských záležitostí a práv postižených. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) si později ministři určí, jak a kolik lidí ve svých úřadech využijí.

Bém je teď v zahraničí, a to většinou bez signálu. Podle informací ČTK se o rozhodnutí vlády přesunout agendy, provázat je a jmenovat novou koordinátorkou Protopopovou dozvěděl ze zprávy SMS od vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy. Bémovu reakci se ČTK snaží získat.

Podle mluvčí úřadu vlády je problematika duševního zdraví a závislostí provázaná a propojuje se i v jiných zemích. "Proto se stejným směrem ubíráme i my a od 1. 7. se stane národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku paní Dita Protopopová," potvrdila mluvčí vlády.

Podle ní na ministerstvu zdravotnictví vznikne nová sekce. "Povede ji odborník, který vzejde z výběrového řízení," dodala Mráčková.

V čele sekce stojí vrchní ředitel. Na toto místo, které je ve státní správě, se musí výběrové řízení vypisovat.

Z úřadu vlády by se k 1. červenci měl na ministerstvo zdravotnictví přesunout odbor protidrogové politiky se svými dvěma odděleními. První se zaměřuje na koordinaci a financování protidrogové politiky, druhým je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Pracovníci nepůsobí ve Strakově akademii, ale v budově v Rytířské ulici. Přemístit se má pak i oddělení politiky duševního zdraví, které vede Protopopová. Funguje v sídle vlády.

čtk, tb

