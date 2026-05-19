Složení sněmovny je potvrzené, Ústavní soud odmítl stížnost libereckého lídra Spolu
Složení Poslanecké sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal. Beitl žádal, aby soudci nově vyložili nebo zrušili část volebního zákona, zejména právní úpravu přepočtu hlasů na mandáty v druhém skrutiniu. Liberecký kraj ve volbách ztratil oproti minulosti čtvrtinu mandátů ve prospěch jiných krajů, poslanecké křeslo nezískal ani Beitl.
Ústavní soud nenašel důvod k zásahu. "V demokratickém právním státě není možné, aby po proběhnuvších volbách soudy změnily jasně zákonem daná pravidla voleb a podle takto nově vytvořených pravidel ex post měnily výsledky voleb. Nemohl tak postupovat Nejvyšší správní soud a nemůže tak postupovat ani ÚS," stojí v usnesení pléna, které připravil soudce zpravodaj Michal Bartoň.
Nová pravidla přepočtu hlasů na mandáty měla podle Beitla negativní dopad na Liberecký kraj i některé další regiony, kde kandidáti potřebovali k zisku mandátu více voličských hlasů než třeba v Plzeňském kraji. Pravidla také vytvořila nerovnosti mezi subjekty v rámci jednoho kraje. Hnutí STAN v Libereckém kraji získalo dva mandáty, zatímco koalice Spolu jeden, ačkoliv získala vyšší počet hlasů.
Beitl konkrétně zpochybňoval zvolení Pavla Karpíška, jenž se stal poslancem za Spolu v Plzeňském kraji, a Jana Svitáka, jenž mandát získal jako lídr STAN v Libereckém kraji. Nejvyšší správní soud (NSS) Beitlovu stížnost loni zamítl. Konstatoval, že "při naplňování ústavního požadavku rovného volebního práva a poměrného zastoupení má zákonodárce relativně široké pole působnosti". "Soudu nepřísluší, aby hodnotil vhodnost zákonné úpravy, či dokonce sám vytvářel nová pravidla pro volby, která nejsou v zákonech obsažena," stálo v rozhodnutí.