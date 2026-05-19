Slovinský expremiér Janša oznámil dohodu na vzniku pravicové vládní koalice
- Bývalý trojnásobný slovinský premiér Janez Janša v pondělí oznámil, že se mu podařilo zajistit parlamentní podporu pro vznik pravicové vládní koalice. Předpokládaný Janšův kabinet se bude opírat o hlasy pravicově populistické a proruské strany Pravda (Resni.ca).
Janša se do čela snah o sestavení vlády postavil poté, co dosavadní premiér Robert Golob a jeho liberální Hnutí Svoboda (GS) oznámili odchod do opozice. Golobova strana těsně zvítězila v březnových parlamentních volbách nad Janšovou Slovinskou demokratickou stranou (SDS), pro pokračování ve vládě ale nenašla koaliční partnery.
Sedmašedesátiletý Janša v pondělí uvedl, že jeho SDS uzavřela koaliční dohodu se dvěma středopravými stranami, křesťanskodemokratickým Novým Slovinskem (NSi) a uskupením Demokraté jeho někdejšího blízkého spojence Anže Logara. Trojice těchto stran má v parlamentu 43 z 90 křesel, vládu ale podpoří také pět poslanců antisystémové strany Pravda.
"Byly splněny podmínky pro předložení kandidatury na premiéra," řekl Janša podle agentury AFP novinářům v pondělí poté, co vedení SDS schválilo koaliční dohodu. Dnes by měl Janšu parlament formálně navrhnout do funkce ministerského předsedy.
Janša, který je podporovatelem amerického prezidenta Donalda Trumpa a svým politickým stylem bývá připodobňován k bývalému maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, čelil během svého třetího premiérského mandátu (2020 až 2022) domácím protestům. Kritici ho mimo jiné obviňovali z útoků na svobodu médií, soudnictví a oslabování principů právního státu. Často se také střetával s Evropskou unií.
Mezi priority koaličního programu bude podle Janši patřit snížení daní a vytvoření efektivnějšího státu prostřednictvím decentralizace a omezení byrokracie. Janša opakovaně kritizoval výdaje Golobovy středolevé vlády a slíbil obnovit "slovinské hodnoty" včetně "tradiční rodiny" a "uzavřít kohoutek" státním financím pro nevládní organizace, které považuje za politické subjekty. Rovněž ostře kritizoval uznání palestinského státu Slovinskem v roce 2024 a hájil izraelskou operaci v Pásmu Gazy, kterou odcházející vláda označila za genocidu.
Strana Pravda politicky vyrostla na odporu vůči covidovým opatřením přijatým bývalou Janšovou vládou. Její lídr Zoran Stevanović nicméně minulý týden uvedl, že jeho uskupení Janšovu kandidaturu na premiéra podpoří, do koalice ale nevstoupí a zůstane "tvrdou opoziční stranou, která bude vládu pečlivě sledovat". Stevanović se v dubnu s podporou Janši a jeho spojenců stal předsedou slovinského parlamentu.bl mka
