Švédsko dál zbrojí, kupuje čtyři francouzské fregaty
Švédsko si objedná čtyři fregaty od francouzské firmy Naval Group. Každá bude stát kolem deseti miliard švédských korun (22 miliard Kč), řekl dnes podle agentury Reuters premiér Ulf Kristersson. Podle švédské vlády bude nákup jednou z největších obranných investic od 80. let.
Švédsko se snaží rozšířit své obranné schopnosti především v důsledku ruské invaze na Ukrajinu a následného vstupu skandinávské země do NATO. "Baltské moře nebylo v moderních dějinách nikdy tak zranitelné, zpochybňované a vystavené soupeření jako nyní," poznamenal na tiskové konferenci na válečném plavidlu HMS Harnosand v centru Stockholmu Kristersson. "Jsem přesvědčen, že Švédsko tímto rozhodnutím přispívá k tomu, aby bylo Baltské moře do budoucna výrazně bezpečnější," dodal.
Švédský ministr obrany Pal Jonson vyjádřil přesvědčení, že objednávka utuží vztahy s Francií. Jedním z hlavních důvodů, proč se skandinávská země rozhodla pro francouzského dodavatele, byla podle Jonsona rychlost dodávek. První fregatu má Švédsko převzít v roce 2030. Vojenské lodě, které se stanou největšími plavidly švédského námořnictva, mají mít životnost kolem 40 let.
Po dokončení celé objednávky se podle Jonsona ztrojnásobí kapacita švédské protivzdušné obrany. Na části dodávek se mají podílet i švédské firmy. Saab dodá radary, torpéda a rakety. Konečná cena fregat se bude odvíjet od jejich přesného vybavení.
Stockholm chce už v roce 2030 dávat 3,5 procenta hrubého domácího produktu do obrany. Státy Severoatlantické aliance si loni tento cíl stanovily pro rok 2035.
