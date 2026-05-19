Putin míří do Číny, načasování po Trumpovi je prý náhodné
Ruský prezident Vladimir Putin v úterý přicestuje do Pekingu na dvoudenní návštěvu Číny, kde bude jednat se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem o nejdůležitějších a nejcitlivějších oblastech čínsko-ruských vztahů, včetně navrhovaného nového plynovodu Síla Sibiře 2.
Do Číny má přicestovat večer a s čínským prezidentem se setká ve středu. Hlavní překážkou realizace plynovodu, který by do Číny mohl z ruských polárních končin přes Mongolsko přepravit dalších 50 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně, až dosud bylo, že se strany nedokázaly dohodnout na ceně ruského plynu. V Putinově delegaci by podle Ušakova měli být i šéfové plynárenských společností Gazprom a Novatek a ropné společnosti Rosněfť.
Putinova cesta následuje krátce po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně, ale podle Ušakova obě cesty spolu nesouvisejí a načasování je náhodné.
Putin a čínský prezident se naposledy viděli loni v září v Pekingu, kdy Si Ťin-pching nazval Putina "starým přítelem" a Putin čínského hostitele "drahým přítelem". Čína a Rusko jsou blízkými hospodářskými i politickými partnery a jejich vztahy se ještě více prohloubily po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Kreml oznámil Putinův odjezd do Číny jen den poté, co se z návštěvy této asijské velmoci vrátil Donald Trump. Ten při první návštěvě americké hlavy státu v Číně za bezmála deset let jednal s čínským protějškem o obchodu, Blízkém východu či Tchaj-wanu, který Čína považuje za své území a čínský lídr ho označil za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů. Čínský prezident podle Trumpa rovněž vyjádřil ochotu pomoci vyjednat konec války s Íránem a otevření Hormuzského průlivu.
Naopak ve výstupech z jednání lídrů dvou největších světových ekonomik nepadla zmínka o tom, že by Trump s čínským prezidentem hovořili o snahách o ukončení války na Ukrajině, kterou Putin rozpoutal svým rozkazem ke vpádu vojsk do sousední země v únoru 2022.