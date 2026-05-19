Ministr Zůna, Babišem ponížený, zítra představí premiérovi svou koncepci armády
Premiér Andrej Babiš (ANO) bude ve středu ráno na ministerstvu obrany jednat s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Ministr mu má představit novou koncepci armády, řekl dnes předseda vlády Deníku.cz. Okomentoval také návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Je podle něj důležité, aby měl šéf armády dobré vztahy s ministerstvem obrany.
Aktualizaci koncepce výstavby armády ČR do roku 2040 oznámil Zůna jako svůj aktuální úkol už loni v prosinci na první tiskové konferenci po nástupu do funkce. Hotová měla být do konce května. Současnou koncepci s výhledem do roku 2035 schválila koncem roku 2023 bývalá vláda Petra Fialy (ODS).
Zůna dnes novinářům řekl, že koncepce má nastavit směr rozvoje armády tak, aby Česko naplnilo své obranné ambice i alianční závazky. "Jsme s panem premiérem domluveni, že na základě té diskuse, která bude zítra, případných pokynů, které budou vydány z úrovně pana premiéra, se dokument dopracuje příští měsíc do finální podoby a potom projde standardním připomínkovým řízením a předložením ke schválení a projednání do Bezpečnostní rady státu," dodal.
Babiš se na ministerstvu se Zůnou sešel už na konci března, jednání tehdy trvalo více než tři hodiny. Následně premiér uvedl, že na ministerstvo bude nyní chodit často. "Já na resortu obrany budu trávit strašně moc času, protože je třeba připravit novou koncepci naší armády. To má na starosti pan ministr do konce května," dodal tehdy.
K návrhu vlády jmenovat do čela armády Hlaváče dnes Babiš řekl, že se výběru intenzivně věnoval pět dnů. Zůna na pondělním jednání kabinetu pro Hlaváče nehlasoval, ČTK sdělil, že vzhledem ke svým zkušenostem z armádního prostředí si dokázal představit na pozici vhodnějšího kandidáta. "Je to podle kariérního řádu tříhvězdičkový generál. Já jsem se ptal našich poslanců, ptal jsem se služeb, ptal jsem se všech," řekl dnes Babiš. Připomněl, že pro Hlaváče hlasovali všichni členové vlády kromě Zůny, tedy i dva ministři za hnutí SPD.
Babiš považuje za důležité, aby měl náčelník generálního štábu dobré vztahy s ministerstvem obrany. "Já samozřejmě to budu hlídat a budu se v tom angažovat, záleží mi na tom, aby ten resort fungoval," uvedl. "Jsem přesvědčen, že pan ministr Zůna, i když byl tedy naštvaný, tak to se nedá nic dělat, že to pochopí a že to bude dobře fungovat," dodal.
čtk, tb