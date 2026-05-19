Babiš prý neví, jak přesně jeho poslanci vyzvali ke zrušení sudetoněmeckého sjezdu, a taky se v hlavním současném tématu česko-německých vztahů "nechce angažovat"
Premiér Andrej Babiš (ANO) podrobně nečetl usnesení, kterým Sněmovna vyzvala ke zrušení konání sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně. Usnesení ale není negativní směrem k Německu, řekl dnes Babiš Deníku.cz. Premiér rovněž uvedl, že prostřednictvím německého velvyslance se snažil působit na německé politiky, aby na akci do Česka nejezdili. Na sněm se chystají například bavorský premiér Markus Söder a spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt (oba CSU)
Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v usnesení vyzvala organizátory akce k tomu, aby od jejího pořádání ustoupili. O sjezdu sudetských Němců hlasovala z podnětu SPD. "Já samozřejmě jsem to úplně podrobně nečetl. My jsme se domluvili, že se to bude řešit nějakým způsobem koaličně. Ano, nebyl to nápad hnutí ANO, přišel s tím předseda SPD (Tomio Okamura). My jsme po nějaké debatě to koaličně odsouhlasili. Já zkrátka se v tom nechci angažovat," řekl Babiš. Zdůraznil, že usnesení není negativní ke vztahům s Německem.
Ze sněmovního jednání o sjezdu sudetských Němců v Česku se omluvilo 117 poslanců. Omluvenku poslala většina členů vlády včetně Babiše, a to z pracovních důvodů. Schůze se na protest nezúčastnil žádný z opozičních zákonodárců, pokládali ji za ostudnou. Návrh usnesení přijala dvousetčlenná dolní komora hlasy 73 ze 77 přítomných poslanců koalice. Proti nebyl nikdo. Čtveřice zákonodárců vládního tábora se hlasování zdržela, a to David Kasal, David Pražák, Roman Kubíček (všichni ANO) a ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Festivalu Meeting Brno, jehož zástupci pozvali do Brna SdL, udělil záštitu prezident Petr Pavel. Učinil tak potřetí. Hrad krok zdůvodnil tím, že si projekt klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností. "Pan prezident samozřejmě má na to jiný názor, vnímá nějakou jinou část společnosti, než jakou například vnímá naše vláda, naše koalice. My říkáme, že tyhle věci už byly uzavřeny v minulosti. Proč se k tomu máme zase vracet?" dodal Babiš.
Sjezd SdL se v Brně uskuteční od 22. do 25. května. Poprvé bude v Česku. Babiš dříve uvedl, že sjezd nepovažuje za šťastný a za vládu se ho nikdo nezúčastní. Premiér doufá v to, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží vztahy Česka s Německem. "Organizátoři to možná myslí dobře, ale neuvědomují si, jak negativně to vnímá část naší společnosti. Nevnímá to jako snahu o smíření, ale naopak jako provokaci," řekl dnes Deníku.
Pro reputaci Česka by podle Babiše bylo špatné, pokud v Brně nastanou nějaké incidenty. Ministerstvo vnitra podle něj musí předejít jakýmkoliv střetům a zajistit, aby se nic nestalo. "Já jsem i žádal německého velvyslance, aby nějakým způsobem působil na bavorské politiky, aby sem nejezdili," uvedl. Minulost podle Babiše už byla uzavřená a Česko chce mít dobré vztahy. Doufá, že z dění kolem sjezdu nebude nikdo vytloukat politický kapitál.
