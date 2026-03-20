Nelétejte, zpomalte auto, pracujte z domova. Mezinárodní energetická agentura radí, jak šetřit v době krize
Podpora veřejné dopravy, snížení rychlostních limitů na dálnicích alespoň o deset kilometrů v hodině, vyhýbání se letecké dopravě, práce z domova, pokud je to možné, podpora spolujízdy či podpora vaření na elektřině. To jsou příklady doporučení pro vlády, podniky a domácnosti, která dnes představila Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Jejich cílem je zmírnit ekonomické dopady současné energetické krize způsobené válkou na Blízkém východě.
IEA se tento měsíc dohodla na rekordním uvolnění ropy ze strategických zásob, aby zmírnila dopady americko-izraelské války proti Íránu. Válka vyhnala ceny energií nahoru, což vyvolalo po celém světě obavy z inflace. Doposud se opatření týkala strany nabídky. Agentura však upozornila, že opatření na straně nabídky sama o sobě nemohou plně kompenzovat rozsah narušení a důležité je i snížení poptávky.
Zpráva zahrnuje deset opatření, která mohou vlády, podniky a domácnosti rychle zavést. Zaměřují se převážně na silniční dopravu, která se na celosvětové poptávce po ropě podílí 45 procenty. Řada těchto opatření již byla v minulosti zavedena a několik zemí o nich uvažuje i nyní. I když opatření na straně poptávky nemohou vyrovnat rozsah narušení dodávek, mohou mít významnou roli při snižování nákladů pro spotřebitele, zmírňování napětí na trzích a šetření paliv pro nezbytné účely, dokud se neobnoví normální toky, dodala IEA.
IEA je mezivládní organizace sdružující především vyspělé ekonomiky a jejím cílem je pomáhat s energetickou politikou, bezpečností dodávek a stabilitou trhů. Její doporučení mají primárně poradní a koordinační charakter, nejsou právně závazná. Agentura sama nemá pravomoc státům cokoli nařizovat, její role spočívá hlavně v poskytování analýz, scénářů a doporučení pro energetickou politiku. V praxi ale mohou mít její doporučení často značnou váhu, vlády je obvykle berou v potaz při tvorbě politiky, a to zejména v době krizí na trzích s energiemi.
čtk, tb