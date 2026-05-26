Evropská unie prý chystá rekordní pokutu pro firmu Google
Evropská unie se chystá potrestat americkou internetovou společnost Google rekordní pokutou. S odkazem na své zdroje v Evropské komisi (EK) o tom v pondělí informoval server německého ekonomického listu Handelsblatt. Sankce by měla být za porušení unijního nařízení o digitálních trzích (DMA) a zdroje mluví o pokutě v řádu stovek milionů eur.
Rozhodnutí se podle listu blíží dokončení a očekává se, že bude oznámeno ještě před letní přestávkou v unijních institucích. Šlo by o nejvyšší pokutu, jakou EU dosud uložila za porušení nařízení DMA, jehož cílem je omezit moc velkých technologických společností.
Vyšetřování, které bylo oficiálně zahájeno v březnu 2025, se týká obav, že Google ve výsledcích vyhledávání zvýhodňuje své vlastní služby. Cílem je zajistit, aby nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě dodržoval místní regulace.
Mluvčí Evropské komise Thomas Regnier v e-mailovém vyjádření agentuře Reuters sdělil, že EK se více než na samotné pokuty zaměřuje na zajištění souladu s unijními pravidly. "I při našich jednáních o budoucích řešeních nebudeme váhat co nejrychleji přistoupit k dalším krokům,“ dodal mluvčí komise.
Google dopady unijních pravidel na svůj vyhledávač kritizuje, ale uvedl, že má zájem případ vyřešit. "Změny, které jsme už ve službě Search v rámci DMA provedli, představují největší zhoršení produktu v jeho historii. Pro Evropany vytvářejí druhořadý uživatelský zážitek ve prospěch několika stěžovatelů, kteří sledují své vlastní zájmy,“ uvedl mluvčí společnosti. Google je součástí americké technologické skupiny Alphabet.
Začátkem tohoto měsíce Evropská komise oznámila, že Googlu poskytla o něco více času na to, aby mohl rozptýlit obavy unijních regulátorů. Předchozí návrh společnosti nebyl podle EK dostatečný. Evropská komise je exekutivním orgánem EU s rozsáhlými pravomocemi. Mimo jiné plní i funkci unijního antimonopolního úřadu.
Zatím nejvyšší pokutu EK uložila v roce 2018, a to rovněž Googlu. Tehdy to bylo 4,34 miliardy eur (dnes 105,3 miliardy Kč) za zneužití dominantního postavení prostřednictvím operačního systému Android. Později soud EU sankci snížil na 4,125 miliardy eur, ale samotné rozhodnutí o porušení pravidel potvrdil.
Nejvyšší pokuta za porušení nařízení DMA zatím činí 500 milionů eur. Komise ji vyměřila americké firmě Apple za to, jak podnik využívá svůj obchod s aplikacemi App Store.
čtk, tb