Zemřel Richard Falbr, odborář a důležitá postava porevolučních sociálních demokratů
Ve věku 85 let zemřel někdejší odborový předák, sociální demokrat a jeden z prvních senátorů a později českých europoslanců Richard Falbr. ČTK a Radiožurnálu to potvrdil nynější předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, o Falbrově úmrtí dnes informovaly Novinky.cz s odkazem na důvěryhodný zdroj z prostředí odborů. Falbr podle Středuly zemřel 13. května a pohřeb měl v pondělí 25. května v úzkém rodinném kruhu.
Falbr byl v čele ČMKOS osm let a byl považován za muže konsensu a obratného vyjednávače, mimo jiné se zasloužil o zlepšení postavení odborů v dialogu s vládou.
"Pamatuji si ho jako velkou postavu odborového hnutí, dal mu vliv, vedl několik úspěšných kampaní," řekl ČTK bývalý předseda vlády a sociálních demokratů Vladimír Špidla. V osobní lince byl podle něj Falbr velmi přátelským člověkem, který neměl ani trošku arogance a zajímal se o lidi.
"Táta pracujících", jak mu přezdívala média, se narodil v roce 1940. Jako odborový funkcionář začal pracovat koncem 60. let minulého století. V roce 1992 stanul v čele České a Slovenské konfederace odborových svazů a po rozpadu společného státu ho zvolili předsedou ČMKOS. V roce 2002 Falbra ve funkci předsedy konfederace vystřídal Milan Štěch, mimo jiné jeho kolega z horní parlamentní komory, také kandidující za sociální demokracii.
Po odchodu z vedení odborů se Falbr věnoval senátorskému mandátu, do horní komory ho poprvé zvolili při jejím vzniku na podzim 1996 a odešel v létě 2004, kdy se stal jedním z prvních českých europoslanců. V roce 2014 se už jako šestka kandidátky ČSSD do Evropského parlamentu nedostal, o pět let později nekandidoval.
Veřejně činný ale zůstal i po odchodu z Evropského parlamentu, působil například v tripartitě Ústeckého kraje. Angažoval se ve Sdružení přátel interbrigadistů, tedy lidí, kteří za španělské občanské války ve 30. letech minulého století bojovali na straně republikánů. K nim měl blízko díky otci, který se v roce 1936 jako čtyřiadvacetiletý přidal na stranu protifrankistických bojovníků a ve Španělsku poznal svou budoucí ženu.
Falbr se narodil v anglickém Chesteru. Otec později nastoupil k 312. československé peruti Královského letectva (RAF) jako zbrojíř. Po válce se rodina přestěhovala do Československa, kde Falbr starší i díky znalostem jazyků dostal místo obchodního přidělence ve Venezuele.
Falbr mladší vystudoval obchodní akademii, poté pracoval v podnicích zahraničního obchodu a dálkově studoval práva, která ukončil v roce 1969.
