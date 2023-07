Kerčský most na Krym byl opět zasažen

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Stavba, kterou Rusové vydávají za technický div století a bez níž by měl jimi okupovaný poloostrov velké problémy se zásobováním palivem, jídlem i dalším zbožím, je opět poškozená. Podle ruských úřadů Kerčský most zasáhly námořní drony (tedy dálkově ovládaná plavidla) a poničily jeden z pilířů. Dostupné záběry ukazují poškozenou silnici, kterou výbuch roztrhl. Podle ruských zdrojů při útoku zemřeli dva lidé, rodiče dívky, která byla zraněná.

Je to druhý podobný útok. Loni 8. října poškodila most exploze trhaviny buď na samotném mostu, nebo pod ním - v každém případě se na jednom místě jeden z pruhů zřítil do vod průlivu mezi Černým a Azovským mořem. Most není od té doby ještě zcela opravený, původně jej Rusové chtěli plně zprovoznit 1. července, ale opravy se podle západních tajných služeb potáhnou nejméně do září. Nicméně zásadní problémy útok způsobil Rusům jen zpočátku, poté se podařilo dopravu nejdůležitějšího zboží obnovit.

Jak velký problém pro Rusko bude aktuální útok, není zatím zřejmé. Část konstrukce se po výbuchu zlomila a silnice je poničená. Poškození nicméně na první pohled není zdaleka takové, jako při říjnovém útoku. Železniční dopravu už ruské úřady podle ČT24 obnovily, automobilová ještě stojí.

Ukrajinci se k události nehlásí, to je však jejich běžná informační taktika. I k říjnovému útoku se ukrajinské ozbrojené síly přihlásily až po půl roce. Poškození mostu je téměř určitě součástí postupující ukrajinské ofenzívy. Most přes Kerčskou úžinu má nejenom civilní, ale i vojenský význam. Bez něj by zásobování jednotek na poloostrově (třeba Černomořské flotily usídlené v Sevastopolu) i na části okupované jižní Ukrajiny bylo velmi komplikované. Je to jediná velkokapacitní trasa, která je mimo (běžný) dělostřelecký dosah Ukrajinců.

Útok má i svůj psychologický význam. Před prvním útokem se Rusové chlubili tím, že stavba je tak dobře chráněná, že není možné ji zasáhnout. Nyní se opět ukázalo, jak je klíčový dopravní tah zranitelný. Tomáš Brolík

Rusko potvrdilo, že neprodlouží dohodu o volném průjezdu lodí s ukrajinskou zemědělskou produkcí přes Černé moře. Pondělkem loni dojednaný režim padá. „Myslím si, že navzdory dnešnímu prohlášení chce můj přítel Putin v dohodě pokračovat,“ uvedl k tomu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který chce téma s šéfem Kremlu probrat na osobní schůzce plánované na červenec či srpen. Ministerstvo životního prostředí spouští rozsáhlý a štědře vypadající dotační program „Oprav dům po babičce“ na pomoc s rekonstrukcemi a zateplením starých rodinných domů. Z fondů EU do něj má jít až 40 miliard. Po třech letech výstavby byl otevřen silniční obchvat Karviné. Kurz amerického dolaru klesl na nové víc než roční minimum v reakci na nové zprávy naznačující ústup inflace a menší nutnost pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. „Cítím se nejvíc šťastná, co můžu být,“ řekla Českému rozhlasu tenistka Barbora Strýcová poté, co v neděli při svém rozlučkovém turné po mateřské pauze vyhrála wimbledonský turnaj ve čtyřhře. Starobní důchody by podle posledních odhadů ministerstva práce měly v lednu stoupnout v průměru zhruba o 400 korun. Daniel Křetínský je na dosah převzetí ztrátového francouzského maloobchodního řetězce Casino. Nový vlastník Twitteru oznámil, že firma po jeho nástupu loni v říjnu přišla skoro o polovinu peněz z reklamy a že je s finanční kondicí podniku něco třeba udělat. Vládní konsolidační balíček se bude podle Petra Fialy měnit jen v případě, že bude potřeba opravit chyby nebo nezamýšlené důsledky – ale o žádném takovém bodu premiér podle svých slov zatím neví. Východ země zasáhly silné bouřky a přívalové deště. Ty se mohou ojediněle objevit znovu i jinde, jinak předpověď počasí mluví o pokračujících vedrech celý tento týden.

