Izraelské útoky na nemocnici v Gaze zabily nejméně 15 lidí, včetně čtyř novinářů
Izraelské útoky na nemocnici na jihu Pásma Gazy dnes zabily nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů, z nichž jeden pracoval pro agenturu Reuters a další pro agenturu AP, píší média. Izraelská armáda podle agentur potvrdila, že v místě útočila, necílila prý ale na novináře a incident prošetří.
Útoky podle Al-Džazíry směřovaly na nemocnici v Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy. Nejprve sebevražedný dron na střeše nemocnice zabil nejméně jednoho novináře. Když na místo přišli další žurnalisté a zároveň zde pomáhali zdravotníci, udeřila izraelská armáda znovu. Video z druhého útoku zveřejnil mimo jiné server The Times of Israel.
Přibývá zemí, které chtějí uznat palestinský stát. Co to znamená v praxi a proč podle kritiků nahrávají Hamásu?
Reuters napsal, mezi oběťmi je i kameraman, který pro agenturu pracoval. Fotograf, který pro Reuters pracuje, utrpěl zranění. Dalšími mrtvými žurnalisty jsou podle úřadů v Gaze novinářka spolupracující s agenturou AP, novinář spolupracující s americkou televizí NBC a kameraman Al-Džazíry.
AP v prohlášení uvedla, že je šokována a zarmoucena zprávou o smrti 33leté novinářky a jejích kolegů. "Děláme všechno, co můžeme, abychom naše novináře v Gaze udrželi v bezpečí, zatímco nadále poskytují zásadní svědectví z první ruky v obtížných a nebezpečných podmínkách," poznamenala také agentura.
Izraelská armáda v krátkém prohlášení uvedla, že v žádném případě nesměřuje své útoky na novináře a lituje jakékoli újmy způsobené nezúčastněným (civilistům). Na koho dnes v nemocnici útočila, nesdělila.
Zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích Francesca Albanese v reakci na izraelské údery vyzvala mezinárodní společenství, aby prolomilo blokádu Gazy a uvalilo sankce na Izrael. "Prosím státy: Čeho ještě musíte být svědky, než zakročíte a zastavíte toto krveprolití?", uvedla podle Reuters. Finský prezident Alexander Stubb zase situaci v Gaze označil za humanitární katastrofu. Izraelský postup v pásmu, kde žijí přes dva miliony Palestinců, podle něj porušuje mezinárodní právo.
Zahraniční novináře Izrael do Pásma Gazy nepouští. Mnoho médií se proto při pokrývání dění v Gaze spoléhá na místní žurnalisty. Americký prezident Donald Trump předminulý týden prohlásil, že by byl rád, kdyby zahraniční novináři měli přístup do Gazy. Světové tiskové agentury AFP, AP a Reuters společně se stanicí BBC v červenci vyzvaly Izrael, aby kvůli hrozícímu hladu umožnil jejich spolupracujícím novinářům vstup do Pásma Gazy i odchod z něj.
Izrael na nemocnice i novináře v Gaze útočí opakovaně, za což čelí kritice řady mezinárodních organizací. Například OSN či Evropská unie tento měsíc odsoudila zabití čtyř novinářů katarské televizní stanice Al-Džazíra, včetně známého reportéra Anase Šarífa, taktéž při úderu na nemocnici v Gaze. Izrael tvrdil, že se Šaríf v minulosti připojil k ozbrojenému křídlu teroristické organizace Hamás. Podle organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) ale Izraelci pro toto tvrzení nepředložili důkazy.
Od začátku války v Pásmu Gazy v říjnu 2023 podle prohlášení OSN z tohoto měsíce zemřelo už přes 240 novinářů. Výbor na ochranu novinářů uvádí, že se Izrael "zapojuje do nejkrvavějších a nejzáměrnějších snah o zabíjení a umlčování novinářů", jaké kdy organizace zaznamenala. čtk, per