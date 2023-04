Armáda proti polovojenským jednotkám: Súdánu hrozí občanská válka

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Prezident proti viceprezidentovi, armáda proti speciálním polovojenským jednotkám. Ve třetí nejrozlehlejší zemi Afriky o víkendu vypukl souboj dvou silných mužů a jejich vojáků o moc, který si zatím vyžádal kolem stovky obětí z řad civilistů. A ačkoli je leccos nejasné, například jaká z obou stran vlastně momentálně kontroluje prezidentský palác a hlavní mezinárodní letiště, hlavní riziko je jisté: že se Súdán propadne do občanské války.

Jen čtyři roky přitom uplynuly od svržení Umara Bašíra, třicet let vládnoucího diktátora obviňovaného žalobci Mezinárodního soudního dvora v Haagu z páchání zločinů proti lidskosti a genocidy. Jeho pád, vyvolaný dlouhými občanskými protesty, podpořily v dubnu 2019 i vojenské složky. Odmítly do demonstrantů střílet a poté společně se zástupci civilistů sestavily přechodnou vládu. Jenže po několika měsících začali generálové chystanou transformaci k demokracii torpédovat, což na podzim 2021 vyústilo do svržení civilního premiéra.

Podle následné domluvy, která vznikla i pod tlakem ze zahraničí, mělo k volbám dojít v létě 2023 a po nich se měla armáda z politiky stáhnout. Namísto toho teď proti sobě střílejí dva silní muži bezpečnostních složek - prezident a viceprezident vojáky nominované Rady, která zemi až do chystaných voleb spravuje. A civilisté se mohou stát obětí jejich střetu. Přesně v duchu afrického přísloví, které praví, že když spolu bojují sloni, trpí tráva pod nimi.

Existence a rivalita obou silných vojenských skupin je dědictvím Umara Bašíra, který moc upevňoval živením vzájemně soupeřících vojenských skupin. Na jedné straně stojí armáda a její šéf Abdal Fattáu Burhán, v minulých čtyřech letech nejmocnější muž v zemi. Proti němu stojí viceprezident Mohamed Hamdan Dagalo (známý v zemi jako Hemedti) a jím velené Rapid Support Forces (Síly rychlé podpory, RSF). Ty vyrostly z jednotek džandžavíd, arabských polovojenských milicí obviňovaných počátkem tisíciletí z genocidy v provincii Dárfúr. Dodnes fungují do značné míry nezávisle na armádě - mimochodem, více než deset tisíc jejich členů bojovalo v nedávné minulosti v občanské válce v Jemenu na straně koalice vedené Saúdskou Arábií a Spojených arabských emirátů proti proíránským rebelům.

Příčinou aktuálního konfliktu jsou právě neshody na integraci polovojenských jednotek do armády, která má být poté podřízena civilní kontrole. Na klid zbraní apelují všichni zahraniční hráči, kteří mají zájem na dění v Súdánů - zemi ležící u strategicky významných břehů Rudého moře. Tedy USA, Čína, Rusko, Saúdská Arábie i Spojené arabské emiráty. Oba silní muži se zatím ke smíru nemají. “Je to zločinec,” řekl Burhán o Hemedtim. “Je to zločinec,” prohlásil Hemedti o Burhánovi. Tomáš Lindner

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil svůj návrh na změnu valorizace důchodů. Při vyšší inflaci nahradí valorizaci mimořádný příspěvek, který se z poloviny vyplatí všem stejně. Vláda tak sníží zvýhodnění lidí s vysokou penzí. Kromě toho vláda ztíží odchod do předčasného důchodu; důvodem je snaha snížit schodek na důchodovém účtu. V pondělí v poledne skončily plošné bezpečnostní kontroly na Pražském hradě zavedené v roce 2016 Milošem Zemanem. Podle ministra vnitra Víta Rakušana se budou nadále dělat namátkové kontroly a přibude bezpečnostních kamer. Známý kritik ruského režimu, opoziční politik Vladimir Kara-Murza, dostal trest 25 let žaláře. Soud ohodnotil jeho veřejně pronášené názory včetně kritiky války na Ukrajině jako vlastizradu. Jedenačtyřicetiletý opozičník, otec tří dětí, přirovnal soud ke stalinským vykonstruovaným procesům. Česká vláda se zatím nechystá přidat k Polsku, Maďarsku a Slovensku, které s odvoláním na zdravotní důvody zakázaly dovoz ukrajinských potravinářských komodit. Oznámil to ministr zemědělství Zdeněk Nekula s tím, že takové opatření je v rozporu s pravidly jednotného trhu EU. “Nebudu agresivně proti Green Dealu. Ani ne tak kvůli záchraně planety, ale kvůli energetické, ekonomické a politické závislosti České republiky na dodávce fosilních paliv z podivných režimů,” prohlásil pro SeznamZprávy.cz kandidát na šéfa Svazu průmyslu, expremiér Mirek Topolánek. Čínský ministr obrany Šang-fu oznámil po jednání v Moskvě, že jeho země je připravena posílit spolupráci s ruskou armádou. Padly přitom pojmy jako “nová éra” nebo partnerství “bez hranic”. Detaily zatím nejsou jasné.

