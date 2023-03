100denní plán Petra Pavla: Otevřít Hrad, pomáhat regionům, scházet se s premiérem a lídrem opozice

Prezident Petr Pavel představil v konkrétních osmi bodech program na svých prvních sto dní v úřadu, jak o tom mluvil v debatě Respektu již před svým jmenováním. Slibuje především otevřít Hrad veřejnosti, což by mělo mimo jiné obnášet uvolnit současná bezpečnostní opatření „v maximální míře.“ Jestli zmizí zátarasy a bezpečnostní rámy u vchodů do Hradu, není zatím jasné. Jistých změn by měl každopádně doznat veřejný prostor celého areálu a prezident k tomu chce mít „externího poradce“. Již dříve říkal, že by rád spolupracoval s architektem Josefem Pleskotem, který pro Václava Havla dělala úpravy v Jelením příkopu.

Jak bylo již dlouho zřejmé, oproti svým předchůdcům v úřadě chce Pavel zásadně změnit komunikaci. „Zavedu systém pravidelných brífinků pro média, kde získají odpovědi na všechny otázky k programu prezidenta a připravovaným krokům,“ slibuje Pavel. Chce svůj tým postupně rozšířit o experty na sociální sítě i digitální komunikaci a více se zaměřit na mladé lidi s „cílem prohlubovat jejich zájem o politiku a naléhavá společenská témata“.

Jinak by měla fungovat i Kancelář prezidenta. Pavel chce změnit její organizační uspořádání a a nastavit pravidla tak, aby nedocházelo k „nehospodárnému nakládání s veřejnými penězi“. To bylo časté podezření spojené s dnes již bývalým kancléřem bývalého prezidenta Miloše Zemana Vratislavem Mynářem. Jeden z jeho lidí, někdejší šéf Lesní správy Lány Miloš Balák byl pravomocně odsouzený ke třem letům vězení za ovlivňování zakázky při odvodňování svahů v Lánské oboře. Za mříže nešel jen díky Zemanově milosti.

Pavel se také bude muset vyrovnat s výsledky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu na Pražském hradě. Ta konstatovala špatné nakládání s majetkem právě v éře kancléře Mynáře. Co přesně z toho vyvodí, to v programu na sto dní nespecifikoval.

Čtvrtým bodem, k němuž se prezident upíná, je zvyšovat politickou kulturu. Chce se pravidelně scházet s premiérem a předsedou nejsilnější opoziční strany, aby „hledali společné styčné body“. Začít by chtěl debatou o podobě důchodové reformy, na níž se vláda s hnutím ANO zásadně neshoduje. Pavel tento týden podpořil vládu, když nevetoval její snížení valorizace penzí.

Veřejnost by se měla rovněž brzy dozvědět, kdo bude v týmu prezidentových poradců; podle Pavla by to mělo přispět k tomu, co nazývá „odborné vedení země“. Hodně aktivní chce být prezident v zahraniční politice, má již za sebou návštěvy Slovenska a momentálně pobývá v Polsku, chystá se do Německa, do Bruselu a na Ukrajinu. „Potvrdím tam odhodlanost pokračovat v podpoře této země proti ruské agresi a pomohu rozběhnout její obnovu s pomocí Česka,“ říká Pavel.

Bodem, na němž se chce prezident profilovat, je i „pomoc s problémy občanů v regionech“. Tam chce také dál jezdit – ještě jako zvolený prezident byl na Karlovarsku a Ústecku, před sebou má Moravskoslezský kraj. V kanceláři plánuje vytvořit tým odborníků na vztahy s regiony, místními komunitami a občanskou společností.

Čekají ho i důležitá personální rozhodnutí, hlavně jmenování ústavních soudců. Jim Pavel věnuje poslední bod svého programu na sto dní a říká, že strážce konstituce chce vybírat „zodpovědně“. Respekt již napsal, že část politiků s ním chce uzavřít o Ústavním soudu politickou dohodu, Pavel se k ní však nechystá.

Na debatě Respektu na začátku března Pavel vysvětlil, jak o svých prvních sto dnech uvažuje: „Část lidí říká, že to může pocházet od Napoleona, z jeho druhého císařského období, které skončilo neslavně bitvou u Waterloo. Jiní to váží k americkému prezidentu Rooseveltovi, který to pojal konstruktivněji. To bylo v období hospodářské krize a cílem bylo z ní Spojené státy rychle vyvést. Na těch sto dní tak požádal Kongres o intenzivní práci při přijímání zákonů,“ popsal prezident. Připomněl, že výkonem v prvních sto dnech je často poměřováno to, jak úspěšné bylo celé prezidentství - a vyzval, ať je pak po prvních sto dnech posuzován podle výsledků a činů. Ondřej Kundra

„Já, Frolkin Danijil Adrevič, se přiznávám ke všem zločinům, které jsem spáchal v Andrijivce. Přiznávám se ke střílení civilistů, okrádání civilistů, zabavování jejich telefonů a přiznávám, že naše vedení se*e na naše vojáky, na celou pěchotu, která bojuje na frontě,” řekl vloni v srpnu novinářům o své zkušenosti na Ukrajině ruský voják Danijil Frolkin. Nyní byl ruským vojenským soudem poslán na pět a půl roku do vězení za šíření dezinformací o armádě. O víkendu bude až patnáct stupňů. Meziroční inflace v Argentině přesáhla sto procent, poprvé od roku 1991. Prezident Petr Pavel navštívil Varšavu, kde ho přijal polský prezident Duda. Ten posléze na tiskové konferenci řekl, že Polsko dá Ukrajině v příštích dnech čtyři letouny MiG-29. Jaderní inspektoři OSN zjistili, že se z oblasti v Libyi, která není pod kontrolou tamní vlády, ztratily 2,5 tuny uranu. Pákistánem, jednou z jaderných mocností, se šíří protesty proti pokusu o zatčení populistického lídra opozice Imrana Khana. Evropská centrální banka navzdory rozbouřeným finančním trhům zvýšila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 3,5 procenta. Rakouská Raiffeisenbank chce podle deníku Financial Times 400 milionů eur svých zisků, které jsou “zamrzlé” v Rusku, získat výměnou za zmražený kapitál ruské banky Sberbank v Evropě. Dvojnásobná olympijská vítězka a desetinásobná mistryně světa v biatlonu Tiril Eckhoff z Norka ukončila kariéru kvůli následkům covidu. Od nástupu nové, ostře pravicové izraelské vlády podle nově zveřejněných dat OSN prudce vzrostl počet demolicí palestinských domovů ve východním Jeruzalému. Na vlně vzteku obyvatel venkova proti vládní ekologické politice se v holandských provinčních volbách k výhře vyvezlo Farmářsko-občanské hnutí, získalo necelých dvacet procent hlasů. “Pokud máte starší dům, který není zateplený, do roku 2030 budete muset investovat stotisícové částky,” varoval před evropským plánem na snížení energetické náročnosti budov exministr životního prostředí Richard Brabec z ANO a nabádá vládu, aby v EU vyjednala blokační menšinu proti návrhu, který schválil Evropský parlament. Ali Šamkání, sekretář íránské Národní bezpečnostní rady, přiletěl k rozhovorům do Spojených arabských emirátů. Pokračuje tak diplomatické tání mezi šíitskou teokracií a sunnitskými arabskými monarchiemi poté, co minulý pátek Írán a Saúdská Arábie za zprostředkování Číny obnovily vzájemné vztahy. Nejlepší český fotbalista Patrik Schick je opět zraněný. Za porušení povinností při správě majetku potvrdil soud bývalému šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi peněžitý trest 870 000 korun a dvouletý zákaz činnosti. Případ se týká těžby kamene v lánské oboře. Balák byl odsouzený už loni v jiné lánské, tehdejší prezident Miloš Zeman mu ale udělil milost. Kdyby Ústavní soud rozhodl o zrušení omezené červnové valorizace důchodů, stát by rozdíl v penzích po snížení lidem pak naráz dorovnal. Doplatek by dostali pravděpodobně začátkem příštího roku.

