Kirk si zasloužil být poražen na svém oblíbeném kolbišti, tedy v debatní aréně
Politické názorové rozdíly nemohou a nesmějí znamenat rozsudek smrti
„Ale byl to tak trochu kretén, ne?“ zeptala se moje známá chatbotu GPT. To nelichotivé označení si vysloužil člověk, který měl včera pohřeb. MAGA influencer Charlie Kirk. Bůh ví, že bychom se takové věci neměli ptát stochastického papouška, který nám jen vydestiluje převládající mínění z internetu a rád nám potvrdí naše kognitivní zkreslení, protože nás chce potěšit.
Tak jako většina lidí, nebyl Charlie Kirk černobílá postava. I jeho nepřátelé – a že jich jako výrazná postava alt-right pravice neměl málo – ochotně uznávali, že je zdatný politický organizátor, špičkový debatér a člověk, který umí mluvit se sponzory.
Jeho organizace Turning Point dokázala pro republikánské kampaně získat stovky milionů dolarů. Založil ji ve svých osmnácti letech, a ačkoli tvrdil, že ze začátku „vůbec netušil, co dělá“, dnes má 450 zaměstnanců, působí na 3000 středních a vysokých školách a má lví podíl na tom, že Donald Trump ve své poslední prezidentské kampani v roce 2024 výrazně stáhl náskok demokratů v segmentu mladých voličů.
Kirk to s médii uměl. Jeho podcast každý den poslouchalo přes milion lidí. Na síti X měl pět milionů sledujících, na TikToku dokonce sedm milionů. Jeho nejsledovanější video mělo přes dvě miliardy zhlédnutí.
