Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Fotogalerie16. 9. 2025

Kampaň SPOLU v Moravskoslezském kraji

Premiér Petr Fiala ministr financí Zbyněk Stanjura vyrazili na kampaň do Frýdku-Místku, Ostravy a Opavy.

Milan Jaroš
SPOLU, Frýdek-Místek 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Frýdek-Místek 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Frýdek-Místek 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Frýdek-Místek 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Frýdek-Místek 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Frýdek-Místek 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, Ostrava 15.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
SPOLU, 15.9. 2025 Opava Autor: Milan Jaroš
SPOLU, 15.9. 2025 Opava Autor: Milan Jaroš

