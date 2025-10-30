0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Odklání se Trump od Putina?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Film30. 10. 20256 minut

„Měla jsem se snad dát k odboji?“ Dokument o Leni Riefenstahl demaskuje triumf lži

Prominentní filmařka nacistického režimu se snažila svět přesvědčit o své nevině a nevědomosti

Jindřiška Bláhová
Jihlava

„Umění je opak politiky,“ prohlásí rezolutně režisérka Leni Riefenstahl v jednom z mnoha televizních rozhovorů, které s ní vznikly po druhé světové válce. Toto tvrzení pak v dalších rozhovorech v různých obměnách zopakuje a neopustí jej až do své smrti v roce 2003. Prominentní osobnost hitlerovského Německa na něm postavila obraz vlastní osobnosti i svého podílu na projektu třetí říše. Jediná žena v nejužším Hitlerově kruhu a dlouho nejkontroverznější německá umělkyně stojí za dvěma vrcholnými díly propagandy – Triumf vůle a Olympia. Od premiéry prvního letos uplynulo devadesát let. Autorka s obrovským talentem pro inscenování a budování image v něm zachytila sjezd NSDAP v Norimberku, propagovala kult vůdce a oslavovala fyzickou dokonalost a velikost nadřazeného německého národa.

Jak svoji obhajobu v období poválečné denacifikace Německa vystavěla, a doslova režírovala, odkrývá jemně, jeden drobný krok za druhým, nový dokument Riefenstahl německého režiséra Andrese Veiela. Premiéru měl symbolicky na festivalu v Benátkách, kde díky jeho spojení s italským fašistickým režimem sbíraly ve třicátých letech její snímky ceny – a odkud v euforii psala po uvedení Olympie Adolfu Hitlerovi, že „dopad filmu jako německé propagandy je větší, než jsem si dokázala představit, a vašemu obrazu, můj Vůdče, se vždy tleská“.

Ve výběrové sekci Souhvězdí, která přiváží to nejvýraznější z ostatních světových přehlídek, snímek uvedl festival dokumentárních filmů v Jihlavě. Dokument s řadou znepokojivých přesahů do současnosti přijde 13. listopadu i do českých kin.

↓ INZERCE

Sedm set krabic, statisíce fotek

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články