Feminismus

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Režisérka Veronika Kos Loulová připravila pro pražské Divadlo Komedie hudební true crime podle Toma Waitse a Williama S. Burroughse
Proslov arcibiskupa Jana Graubnera ukazuje mnohem víc než jeden už skoro zapomenutý termín
Výtvarná feministická skupina Koza Nostra oslavovala ženy a humorem útočila na smrtelně vážné umění
Lena Dunham, autorka Girls, se vrátila se seriálem Trochu moc, který je snadné milovat i nesnášet
Knižní debut německé spisovatelky Olivie Wenzel experimentuje s formou a naráz se pouští do debat o NDR, feminismu i rasismu
Proč hollywoodští akademici pominuli v nominacích Gretu Gerwig i představitelku hlavní role Margot Robbie