Ti, co nikdy neslyšeli vtip o blondýně

Před časem se ve Financial Times psalo o výzkumu názorové orientace generace Z (18–29 let), který ukázal zásadní odlišnosti mezi muži a ženami. Zatímco ženy jsou údajně orientovány spíše progresivně, muži jsou konzervativnější. Podle Financial Times bylo jedním z katalyzátorů tohoto procesu #MeToo, díky němuž ženy začaly vystupovat proti dlouhotrvajícím nespravedlnostem. V deníku Alarm se na toto konto píše, že „#MeToo způsobilo větší příklon k feminismu mezi ženami a mohlo naopak vyvolat defenzivní tendence vedoucí k posunu blíže směrem ke konzervativnímu pólu u mužů“.