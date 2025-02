Broligarchie

Druhý do party je Elon Musk, jehož způsob tweetování připomíná osamělého muže, který má 23 sledujících a svoje slaboduché výkřiky střílí do prázdnoty. S tím rozdílem, že on sociální síť vlastní – a spolu s rostoucím vlivem jeho slaboduché komentáře rázem stoupají do kategorie „něco na tom musí být, když je tak úspěšný“. Lidé – a muži především – mívají velkou interpretační vstřícnost vůči bohatým patlalům. Slova jako by ztratila význam, ten na sociálních sítích určuje až finanční vliv toho, kdo je pronáší.