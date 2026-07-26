Emancipace

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Rap se pro trio stal osvobozením, emancipací i prostředkem, jak dát průchod svému naštvání
Základním motivem autoritářských populistů a jejich voličů, který je navenek skrytý pod bludy nejrůznějšího druhu, je snaha potlačit rostoucí počet žen, jež odmítají nadvládu mužů
S psycholožkou Eliškou Remešovou o roli mužů v proměňující se společnosti, zaseknuté generaci a vzorech, které zatím chybí
Nejde jen o individuální svobodu žen a možnost žít důstojný život podle sebe, ale i o prosperitu a stabilitu celé země
Co formovalo slavnou českou spisovatelku a jak se to podařilo zfilmovat
Ženy dosáhly formální rovnoprávnosti, ruce a životy jim dál svazují společenské konvence