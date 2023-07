Co jsem zjistila při psaní knihy V pasti pohlaví

Když mi bylo osm, trávila jsem prázdniny u babičky v malé jihomoravské vesnici. Babička byla tehdy už těžce nemocná, obědy nám tedy zajišťovala jídelna místního JZD, kam jsem každý den v poledne odjela na kole se sloupcem hliníkových ešusů na řídítkách a vracela se zpět s polévkou a hlavním chodem. A někdy i zákuskem. Jezdila jsem poslušně, ale jak si dovede představit každý, kdo okusil kolektivní stravování v předlistopadovém Československu, gurmánský zážitek to úplně nebyl. Někdy se povedla koprovka, jindy ale bylo jídlo téměř nepoživatelné.

V jídelně laděné do umakartově-linoleového tónu to páchlo mokrými tácy a výpary z kuchyně a nezdálo se, že by názor strávníků někoho zajímal. Vedle okna ovšem na provázku visel sešit, který byl určen – psalo se to přímo na obalu – pro přání a stížnosti. Jednoho dne jsem se rozhodla využít této výzvy a do sešitu napsala stručné zhodnocení místní kuchyně: „Nevaříte dobře.“ Zpráva o drzém kritikovi, který narušil dosud plynulý proud chvály, se okamžitě rozšířila a vesnicí bzučely drby, kdopak se to dopustil takhle podvratné akce proti socialistickému zřízení.