Krize muže spočívá v jeho samotě

Vztahy se mění odjakživa, ale někdy máme pocit, že dynamika pohybu je výjimečná. Jako třeba právě teď: v posledních letech čím dál častěji mluvíme o tom, že muži v bohatší části planety zažívají krizi v partnerských i rodičovských vztazích. Ať už jde o kariéru nebo fungování rodiny, ženy se díky otevřenějšímu vzdělávacímu systému, řešení některých strukturálních problémů a vlastní pílí dostávají do popředí. A muži musí přehodnocovat své dosavadní role. „Ženy jsou momentálně na koni, ale pro dobré partnerské soužití je důležité, aby na koni byli oba,“ popisuje aktuální výzvy psycholožka Eliška Remešová. Když to tak nebude, může se stát, že muži jednou řeknou „promiň, ale tohle není můj výlet“. Prostě nebudou vidět důvod, proč jet společně. „Úplně je ztratíte pro to, aby budovali něco společného,“ naznačuje psycholožka rizika současné vztahové reality.

Jste jedna z veřejně známých tuzemských specialistek na partnerské vztahy. Před devíti lety jste tuto cestu zahájila diplomovou prací na téma Role muže v současných partnerských vztazích. Proč vám to přišlo v roce 2015 zajímavé?