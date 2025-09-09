Ranní postřeh Šárky Homfray: Všichni slibují perfektní veřejné služby za minimální daně. Jak to chtějí udělat?
To, že vstupujeme do horké fáze předvolební kampaně, můžeme poznat mimo jiné i podle toho, že se ve veřejném prostoru opět začínají objevovat slova jako škrty, zefektivnění nebo úspora. Strany, tedy alespoň některé, představují nejen své kandidáty a kandidátky, ale také poodhalují podrobnosti ze svých programů. A spolehlivou stálicí jsou i sliby směřující k zeštíhlení nebo alespoň zefektivnění státního aparátu.
Nechápejte mě špatně, že by česká byrokracie mohla (a měla) být efektivnější, o tom nemůže být sporu, na tom se shodneme. O čem by ale naopak spor mohl být, to je samotný význam tohoto pojmu, a tedy i souvisejících předvolebních slibů. Naší zkušeností bohužel je, že se pod těmito formulkami obvykle neskrývá nic jiného než snížení výdajů na veřejný sektor, příslib rušení zbytečných agend, případně konkrétněji ještě snížení počtu úředníků a úřednic.
Co na tom, že v kontextu jak celého státního rozpočtu, tak platové sféry jako celku je úřednictvo reálně jen zanedbatelná položka. Co na tom, že údajné „zbytečné agendy“ představují často implementaci unijního práva a nemůžeme se jich tak úplně vzdát. Co na tom, že velká většina pravidel a mantinelů, které chápeme pod slovy jako „zbytečná regulace“ a „byrokracie“, slouží typicky k ochraně veřejného pořádku a veřejného zdraví, a naše společnost by bez nich asi nefungovala úplně nejstabilněji.
Před volbami se bohužel obvykle neptáme na to, jak reálně chtějí strany a hnutí těchto cílů dosáhnout, ani na to, co to pro obyvatele a obyvatelky České republiky bude znamenat. Představujeme si maximálně dostupné a kvalitní veřejné služby za minimální daně. Co nejméně pravidel, zejména pro podnikatele, ale se zachováním dohledu nad jejich férovostí. Velká část voličů a voliček pak v následujícím volebním období buď bude čelit zklamání, že sliby nikdo nenaplnil (neboť to často ani nebylo možné), nebo se budou divit tomu, že právě je negativně zasáhne politika, pro kterou hlasovali.
