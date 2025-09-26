Plamínková: Zelená pro všechny koalice – Průzkum přívětivý pro vládu – Vládneme, nerušit s výzkumníky
Rozhodnutí Ústavního soudu je revoluční a může změnit českou politickou mapu
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Událost týdne
Je před volbami, takže událostí týdne je hned několik. Tahle ale překoná jedno volební období, a proto se u ní na chvíli zastavme. Ústavní soud zamítl stížnost strany Volt na to, že nepřiznané koalice Stačilo! a SPD jsou faktickými koalicemi, ale nikoli oficiálními, a nemusejí tak (na rozdíl třeba od Spolu) překonávat hranici 11 procent, nýbrž jim stačí pouhých 5 procent.
Voltu se nelíbilo, že na kandidátkách jsou zástupci hned několika stran nebo hnutí. Nálezu Ústavního soudu předcházela rozhodnutí krajských soudů, která návrhy na zrušení kandidátek pro porušení volebního zákona zamítla. Volt se proto obrátil na Ústavní soud, který se věcí rozhodl zabývat přednostně. V klasickém režimu by rozhodnutí patrně do voleb nepadlo, soudci ale chtěli, aby voliči měli jasno.
To mělo svou logiku, protože například SPD v předvolební rétorice používala Ústavní soud jako důvod, proč volit právě SPD, a ne Stačilo!. Jindřich Rajchl tak například argumentoval před opavským publikem v tom smyslu, že zatímco SPD je v bezpečí, Stačilo! ještě mohou čekat problémy (třeba to, že by muselo překročit oněch 11 procent, na což by podle současných volebních modelů nedosáhlo).
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu