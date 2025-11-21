Je rozpočet katastrofa, nebo dobrá práce? Ani po čtyřhodinovém jednání nevíme a míříme k rozpočtovému provizoriu
Plamínková: Boj o rozpočet – Stavění vlády – Babiš mezi lidmi
Z debaty o rozpočtu jde hlava kolem. Jedna strana (ANO, SPD a Motoristé sobě) tvrdí, že ve státním rozpočtu na příští rok „chybí“ zhruba 96 miliard. Druhá strana (ministr financí Zbyněk Stanjura) to odmítá a srdnatě bojuje za svůj rozpočet, ačkoli přiznává, že minimálně 37 miliard na pokrytí všech naplánovaných dopravních staveb opravdu ve státní pokladně nenajdeme.
Pro veřejnost (i pro novináře) jde o složitou debatu, není totiž arbitra, který by do toho vnesl více světla. Teoreticky by to mohla být Národní rozpočtová rada pod vedením Mojmíra Hampla, ta si však nevybrala ani jednu stranu barikády a ústy jejího předsedy šalamounsky uvedla, že „vláda připravila špatný rozpočet, ale ta nová z něj chce udělat ještě horší“. Z toho tak vychází, že v tomto sporu není komu fandit – rozpočet je zřejmě do značné míry špatně napsaný a spoléhá se na to, že to nakonec „nějak“ vyjde, třeba díky rostoucí ekonomice, a možná budoucí vláda Andreje Babiše zatím představila jen plány na snížení daní a zvýšení výdajů, což znamená další zvyšování zadluženosti země.
Odpověď na otázku, co bude s rozpočtem dál, nám mělo přinést středeční zasedání rozpočtového výboru, které se nakonec protáhlo na čtyři hodiny, aniž by politici hlasovali o tom, zda klíčový orgán doporučí či nedoporučí dolní komoře schválit rozpočet tak, jak ho připravila vláda Petra Fialy. Zasedání bude pokračovat v pondělí – pokud rozpočtový výbor nedoporučí návrh schválit, zřejmě to bude znamenat rozpočtové provizorium (tedy že v případě neschválení rozpočtu před koncem roku bude moci stát každý měsíc utratit jednu dvanáctinu podle rozpočtu z předešlého roku – dokud se neschválí nový rozpočet) a přepsání návrhu státního rozpočtu pod vedením nové vlády, zřejmě v čele s Andrejem Babišem.
Právě fakt, že Andrej Babiš a jeho kolegové zatím ve Strakově akademii nesedí, celé jednání značně komplikuje – ANO, SPD a Motoristé nemají k dispozici odborný úřední aparát a není tak v jejich silách přijít s novým návrhem, který by lépe odrážel jejich programové priority. Možná se tak rozpočtové drama protáhne i do příštího roku. Jisté ovšem je, že rozuzlení, kdo měl více pravdu, jestli Zbyněk Stanjura, nebo Alena Schillerová, se dozvíme nejdříve až na konci příštího roku, kdy bude zřejmější, jestli opravdu chybějí prostředky na výdaje ve výši téměř 100 miliard korun.
